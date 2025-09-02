Bitcoin se sostiene en torno a los u$s110.000 mientras Ethereum pierde un soporte clave

La criptomoneda reina intenta consolidarse sobre los u$s110.000 en un contexto de ventas récord por parte de inversores de largo plazo. Ethereum cae por debajo de los u$s4.400 y las altcoins muestran comportamiento dispar.

Las criptomonedas operan dispares este martes 2 de septiembre. El bitcoin (BTC) se ubica en torno a los u$s 110.000 , según Binance, mientras que el Ethereum (ETH) se mantiene bajo presión y cotiza por debajo de los u$s 4.400 .

Entre las altcoins , el panorama es mixto: la mayoría de las criptomonedas ceden 5,5% encabezada por Cronos, Dogecoin (-2,7%) y Ethereum (-1,7%). En tanto, las alzas son lideradas por Bitcoin Cash (3,4%) y Ripple (0,9%).

El desempeño contrasta con el del oro , que renovó máximos históricos una vez más en lo que va del año. Analistas como Rania Gule, de XS, subrayan que aunque el bitcoin fue definido muchas veces como “oro digital”, el mercado lo percibe cada vez más como un activo de crecimiento, sensible al ciclo monetario y a la liquidez global.

Según Nick Ruck, de LVRG Research, el repunte del oro refleja su rol como cobertura frente a la devaluación y la volatilidad bursátil, mientras que el bitcoin comienza a actuar como un complemento más que como un competidor en esa función.

Los mercados miran hacia la Reserva Federal y el movimiento de tasas

La divergencia de rendimientos tiene como telón de fondo la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Tras Jackson Hole, el banco central dejó abierta la puerta a un recorte de tasas en septiembre y los mercados descuentan entre una y dos bajas adicionales este año. Sin embargo, los últimos datos de inflación PCE —ligeramente por encima de lo previsto— complican el escenario. El informe de empleo de este viernes será clave para confirmar los próximos pasos.

En paralelo, los inversores de largo plazo de bitcoin han acelerado las ventas, con la mayor liquidación del año el pasado viernes: 97.000 BTC, equivalentes a casi u$s3.000 millones. Para Glassnode, estos movimientos sugieren que el mercado necesita tiempo para digerir la zona de los 100.000 dólares como un “nuevo piso”.

A pesar de la debilidad reciente, los productos de inversión en criptomonedas registraron entradas netas por u$s2.500 millones la semana pasada, tras las fuertes salidas de la anterior, lo que podría evidenciar un renovado apetito por el riesgo.