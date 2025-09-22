Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU tras un acuerdo con China

La Casa Blanca anunció que Oracle será responsable de supervisar y reentrenar el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU.

“Será inspeccionado y reentrenado por completo por el proveedor de seguridad en lo que respecta a los datos de los usuarios estadounidenses, y luego será operado por esa entidad estadounidense”, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca a los periodistas, detallando que la medida apunta a mantener el control de la información sensible dentro del país.

El acuerdo prevé que la empresa resultante de la adquisición del negocio estadounidense de TikTok posea una copia completa del algoritmo usado para las recomendaciones de contenidos a los usuarios, lo que permitirá a Oracle supervisar su funcionamiento, detectar riesgos y realizar ajustes para proteger la privacidad y la seguridad de los datos.

Desde Washington subrayan que la medida no afecta la disponibilidad de la plataforma para los usuarios, pero sí garantiza que el algoritmo que determina qué videos se muestran se encuentre bajo supervisión estadounidense. Esta decisión se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Gobierno de EEUU para limitar la influencia de compañías tecnológicas extranjeras que puedan representar riesgos de seguridad nacional.

Con Oracle a cargo, el algoritmo será reentrenado y operado exclusivamente por la entidad estadounidense, asegurando que cualquier recomendación de contenido cumpla con estándares de seguridad y privacidad locales. Además, se espera que la supervisión permita mayor transparencia en el funcionamiento interno de la plataforma, algo que ha sido objeto de preocupación por parte de legisladores y autoridades regulatorias en Washington.

Donald Trump vs Tiktok: antecedentes

El mandatario, que durante su primer mandato pidió prohibir TikTok, luego cambió de estrategia. Incluso utilizó la red social como herramienta para conectar con votantes jóvenes en su campaña presidencial de 2024.

Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones fue quién tendría la propiedad del algoritmo que personaliza el contenido para los 170 millones de usuarios estadounidenses.

En enero, la Corte Suprema de EEUU confirmó la ley que obliga a ByteDance a desprenderse de sus operaciones en el país. TikTok llegó a desaparecer brevemente de las tiendas de aplicaciones, pero la prohibición se postergó tras nuevas conversaciones.

El Departamento de Justicia ha señalado que el acceso de TikTok a datos de usuarios estadounidenses supone un riesgo de seguridad nacional de "inmensa profundidad y escala".