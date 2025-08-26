Cada 28 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor. A continuación, algunos consejos para preparar el terreno con antelación.

El 28 de agosto, Día del Adulto Mayor , es una fecha para celebrar la experiencia y la sabiduría. Pero también es un momento ideal para reflexionar sobre cómo podemos vivir esta etapa vital con plenitud, autonomía y salud. Hoy, el paradigma del envejecimiento ha cambiado. La “generación silver” desafía estereotipos, buscando estar activa, conectada y con energía. Ya no se trata de sumar años, sino de vivir cada uno de ellos con la mejor calidad posible . Algunos consejos para preparar el terreno con antelación.

Uno de los protagonistas principales del cuidado de salud en la Generación Silver es el médico de cabecera y los chequeos anuales.

Esta innovación científica, gracias a técnicas de acuicultura que no dañan al erizo de mar, es desarrollada por equipos del CONICET, liderada por la Dra. Tamara Rubilar, desde Puerto Madryn. Así, la investigación argentina, pone a disposición una herramienta natural para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores.

el médico de cabecera sigue siendo el principal protagonista en el cuidado de la salud. Es fundamental que los profesionales se mantengan actualizados e integren alternativas basadas en evidencia científica, como los antioxidantes marinos, al momento de acompañar a sus pacientes. Una conversación honesta y bien informada con el médico es el primer paso para diseñar una estrategia de prevención que combine hábitos saludables con las herramientas adecuadas. Ser protagonista del propio bienestar: el último y más importante consejo es que los adultos mayores tomen las riendas de su salud. Tienen acceso a más información que nunca y la capacidad de tomar decisiones conscientes. Más allá de los suplementos, es clave mantener la mente activa, buscar hobbies, socializar y mantenerse físicamente en movimiento. La combinación de un estilo de vida activo con herramientas científicas validadas nos permite no solo vivir más, sino vivir mejor, con la energía y la lucidez para seguir disfrutando de cada momento.

El Día del Adulto Mayor es, en definitiva, un llamado a la acción. No para resignarse, sino para redescubrir el potencial de una etapa de la vida que puede ser plena y activa. Al combinar una preparación temprana, la lucha contra la oxi-inflamación con el poder de herramientas científicas como los antioxidantes marinos, y la guía de nuestros médicos, podemos ser los verdaderos protagonistas de nuestro bienestar. El objetivo es claro: sumar no solo años a la vida, sino vitalidad a los años.

M édico e investigador en medicina funcional y nutrición basada en evidencia (MP 70854).