Un planeta recién nacido fue fotografiado en las últimas horas. La imagen fue captada por el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) y detallaron que el cuerpo, que se ubica a la altura de Chile, "tan sólo tiene 5 millones de año".
Científicos europeos fotografiaron un planeta recién nacido
El cuerpo celeste fue captado por un equipo de la Universidad de Leiden y está ubicado en el desierto de Atacama. Y detalló que su edad es "de tan solo 5 millones de años".
Este cuerpo celeste se llama Wisbit 2b y está ubicado en el desierto de Atacama, en el norte chileno. El trabajo que captó el suceso corresponde a la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y se publicó en la revista Astrophysical Journal Letters.
El descubrimiento del nuevo planeta, llamado Wispit 2b, forma parte de un gran proyecto observacional que estudia estrellas jóvenes para analizar sus características y buscar nuevos planetas.
Fotografiaron un planeta recién nacido
"En el caso de esta estrella, detectamos un disco de polvo multianillo completamente inesperado y excepcionalmente bello", declaró Christian Ginski, de la Universidad de Galway (Irlanda), uno de los autores del estudio.
Y agregó que "los resultados iniciales nos han impulsado a centrar nuestra atención en este objeto, y nuevas imágenes permitieron observar, en medio del disco polvoriento del sistema solar en formación, un planeta de tamaño similar a Júpiter, pero de tan solo 5 millones de años".
El wispit 2b, explicó Ginski, "tiene una órbita de radio de 380 unidades astronómicas, aproximadamente 380 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Esta es solo la segunda vez que se detecta un planeta en esta etapa evolutiva temprana alrededor de una versión joven de nuestro Sol".
Capturar una imagen de estos planetas en formación, añadió el investigador irlandés, "resultó extremadamente difícil y nos ofrece una oportunidad real de comprender por qué los miles de sistemas de exoplanetas más antiguos parecen tan distintos y diferentes de nuestro propio sistema solar".
"Creo que muchos de nuestros colegas que estudian la formación planetaria examinarán cuidadosamente este sistema solar en los próximos años", concluyó.
NASA: el planeta Ceres pudo haber tenido energía para impulsar la vida unicelular
Investigadores de la NASA descubrieron que Ceres, un planeta enano situado entre Marte y Júpiter, pudo haber tenido las condiciones adecuadas de energía química para albergar vida hace millones de años, la cual contaba con las moléculas necesarios para alimentar ciertos metabolismos microbianos.
Si bien todavía no existe la evidencia sobre la existencia de microorganismos en Ceres, el hallazgo respalda las teorías de que pudo haber albergado en el pasado condiciones propicias para la vida unicelular, contando con “alimento” disponible, en el caso de que la vida hubiera surgido en este planeta.
El planeta Ceres, con 940 kilómetros de diámetro, es el objeto más grande del cinturón de asteroides. La misión Dawn de la NASA, finalizada en 2018, descubrió que las regiones brillantes de su superficie estaban compuestas por sales provenientes de líquidos subterráneos.
