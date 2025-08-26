Esteban Suárez, presunto femicida de Florencia Revah, no solo tenía como antecedente las denuncias por violencia de género que su expareja había realizado: había estado detenido durante 10 años por el crimen de "La Clotta" Lanzetta.

Esteban Alejandro Suárez , de 45 años, fue hallado muerto, en el interior de un vehículo, con un disparo en la sien. A su lado, el cuerpo de, Florencia Revah , quien lo había denunciado previamente por violencia de género, yacía con varios impactos de bala. La escena describe lo que para los investigadores es un femicidio seguido de un suicidio . Pero Suárez no solo tenía detrás un historial de violencia de género: también había estado detenido por el crimen de Claudio "La Clotta" Lanzetta.

Suárez había sido condenando en 2003 por el crimen del relacionista público que había marcado la noche porteña de los noventa quien también recibió un disparo mortal. En aquella causa, Suárez había recibido una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

A Claudio Lanzetta lo conocían como “el rey de la noche” . Su apellido estaba asociado a las discotecas más exclusivas, los VIP de moda y la farándula noventosa. Era el encargado de abrir o cerrar las puertas de lugares como Pachá y Buenos Aires News , y tenía en su agenda nombres de artistas, modelos y herederos del poder político y empresarial.

Lanzetta era extravagante, polémico y mediático . Organizó fiestas en Punta del Este , condujo un programa televisivo llamado Viva la fiesta en América TV y hasta se animó a grabar canciones electrónicas. Su rol, más que nada, era administrar el acceso al “círculo exclusivo” , una especie de pasaporte social.

Su final llegó en octubre de 2001, en su departamento de Palermo. Había salido a cenar con un grupo que incluyó a Suárez y a otros dos hombres. La velada terminó de la peor manera: lo ataron, lo amordazaron y lo presionaron para que revelara la clave de su tarjeta de débito. En medio del forcejeo, un disparo en la cabeza lo mató de forma instantánea.

Los ladrones huyeron, pero cometieron errores fatales: olvidaron un teléfono y un abrigo en la escena del crimen. Con esas pistas, la policía logró detenerlos a las 48 horas en General Pacheco, cuando planeaban escapar hacia la costa atlántica. En 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 condenó a Suárez a diez años de prisión.

El femicidio de Florencia Revah y su suicidio

Dos décadas más tarde, Suárez volvió a aparecer en un expediente criminal. Esta vez, en San Antonio de Areco. Su pareja, Florencia Revah, fue encontrada muerta dentro de un Chevrolet Onix blanco estacionado cerca del Haras Vacación. El auto tenía un balazo en una ventanilla y carecía de patente. En la tapa del tanque de nafta colgaba un trapo, un detalle que llamó la atención de los investigadores.

El cuerpo de Revah presentaba dos disparos, uno en el pecho y otro en el cuello. A su lado, Suárez yacía sin vida con un tiro en la cabeza. Todo indica que, tras asesinarla, decidió suicidarse.

Los pesquisas sospechan que la escena del crimen no fue el auto, sino otro lugar. Hubo allanamientos en domicilios vinculados a Suárez en Tigre, aunque sin resultados concluyentes. La fiscalía busca determinar dónde ocurrió realmente el homicidio antes de que ambos cuerpos fueran trasladados al vehículo.