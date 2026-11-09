León XIV encabezó un encuentro con líderes religiosos y reivindicó el legado de Francisco

El Pontífice participó de un encuentro con representantes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Destacó el aporte de las religiones a la dignidad humana, la libertad y la esperanza, y cerró su discurso con una oración de Francisco en favor de la fraternidad.

El papa León XIV reivindicó el legado de Francisco y convocó a construir puentes de colaboración.

El papa León XIV participó este lunes de un encuentro con representantes de las distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín , donde reivindicó el diálogo y la amistad entre las confesiones y convocó a “construir nuevos puentes” de colaboración en la sociedad. Estuvo presente el canciller argentino, Pablo Quirno.

En su discurso, el Pontífice recordó el legado de su predecesor, el papa Francisco , y reafirmó su compromiso con el ecumenismo y el respeto por las diferentes tradiciones religiosas. “Reconozco la unidad del Bautismo con los hermanos de las confesiones cristianas”, expresó.

También manifestó su voluntad de “reafirmar el vínculo espiritual que une a la Iglesia con el pueblo de Israel” y destacó su “sincero respeto por aquello que de santo y verdadero está presente en las diferentes tradiciones religiosas”.

Durante otro tramo de su intervención, León XIV se refirió a la oración como una forma de escucha y de expresión de la identidad de cada persona . “Cuando hablamos a Dios somos nosotros mismos quienes tomamos la palabra: la oración expresa, por tanto, lo que somos ante Dios”, sostuvo.

El Papa señaló además que, “especialmente en la era digital” , la oración puede ayudar a superar las distracciones y a recuperar, a través del silencio, el valor de la escucha.

A partir de esa reflexión, planteó tres dimensiones de la experiencia religiosa y del aporte de las creencias a la sociedad: la defensa de la dignidad humana, la expresión de la libertad y el cultivo de la esperanza.

Sobre el primero de esos aspectos, sostuvo que las distintas religiones contribuyen a reconocer el valor de cada persona y llamó a defender la vida “desde la concepción hasta su fin natural”, especialmente cuando se encuentra amenazada por la miseria y la violencia.

También pidió que la oración se traduzca en acciones concretas. “Cada vez que oramos, por tanto, hemos de cuidar de quien vive junto a nosotros, haciendo verdaderas las palabras que pronunciamos con una fraternidad renovada”, afirmó.

En relación con la libertad, León XIV advirtió sobre los riesgos del afán de poder, la vanagloria y la guerra. En ese sentido, sostuvo que las religiones contribuyen a “edificar la sociedad, educar las conciencias y liberarnos de los ídolos”.

Por último, se refirió a la esperanza como una herramienta para construir vínculos y proyectarse hacia el futuro. “Las religiones son un vínculo entre generaciones, memoria milenaria, profecía, espera y promesa; por eso los creyentes miran siempre al futuro con esperanza”, afirmó.

El Pontífice también llamó a compartir esa esperanza con quienes atraviesan situaciones de pobreza o han perdido el sentido de la vida, así como con quienes buscan renovar la sociedad.

El cierre con una oración de Francisco

En el cierre de su discurso, León XIV retomó una oración escrita por el papa Francisco e incluida en la encíclica Fratelli tutti. El Pontífice convocó a los presentes a hacer propio ese mensaje como un compromiso con la fraternidad, la paz y el bien común.

“Hagamos nuestra la oración que nos ha dejado mi Predecesor, el Papa Francisco, y que nos compromete a hacer el bien”, expresó antes de leer el texto, que comienza con un pedido de igualdad y fraternidad.

Luego, como cierre del encuentro, León XIV encendió una vela y se realizó un minuto de silencio por la paz en el mundo.