ARBA: deuda por deuda y plan por plan, cómo gozar de los mayores beneficios de las facilidades de pago

La ARBA instauró un programa por corto tiempo con bonificaciones de hasta el 40% del total de la deuda. La iniciativa promete mayores bonificaciones por buen contribuyente en 2027, y aplica sobre regímenes de facilidades de pago existentes.

Motivado en el objetivo de incrementar en 2027 las bonificaciones y descuentos para los contribuyentes sin deudas impositivas, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) publicó en el Boletín Oficial el día 23 del mes pasado, la Resolución Normativa N° 23/2026 que establece con carácter temporal condiciones especiales y beneficios adicionales para facilitar la cancelación de las deudas provenientes de tributos, propiciando de este modo que los contribuyentes y responsables con voluntad de cumplir con dichas obligaciones tributarias puedan alcanzar ese objetivo.

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- Sellos.

Beneficios y cuotas según fecha de acogimiento y estado judicial

1 Deudas vencidas o devengadas durante el año 2026 (para acceder a estos beneficios no se deberá poseer deuda anterior, asimismo tampoco es aplicable a deuda de Sellos)

A) Acogimientos realizados entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 40% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 40% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 20% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 20% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento. En 9 a 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin reducción. Cada cuota devengará un interés de financiación del 5% mensual sobre saldo.

B) Acogimientos realizados entre el 14 y el 27 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 35% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 35% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento. En 9 a 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin reducción. Cada cuota devengará un interés de financiación del 5% mensual sobre saldo.

C) Acogimientos realizados entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 30% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 30% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 5% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 5% del monto total del acogimiento. En 9 a 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin reducción. Cada cuota devengará un interés de financiación del 5% mensual sobre saldo.

D) Acogimientos realizados entre el 12 y el 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 30% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 30% del monto total del acogimiento. De 3 a 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin reducción. Cada cuota devengará un interés de financiación del 4% mensual sobre saldo.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin reducción. Cada cuota devengará un interés de financiación del 4% mensual sobre saldo. De 9 a 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin reducción. Cada cuota devengará un interés de financiación del 5% mensual sobre saldo.

2 Que NO se encuentren en proceso de ejecución judicial

A) Acogimientos realizados entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 40% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 40% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 20% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 20% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento.

B) Acogimientos realizados entre el 14 y el 27 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 35% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 35% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento.

C) Acogimientos realizados entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 30% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 30% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 5% del monto total del acogimiento.

D) Acogimientos realizados entre el 12 y el 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 30% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 30% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: con un anticipo del 5%, sin reducción y sin interés de financiación.

mensuales, iguales y consecutivas: con un anticipo del 5%, sin reducción y sin interés de financiación. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: con un anticipo del 5%, sin reducción Cada cuota devengará un interés de financiación de 1,5% mensual sobre saldo.

Además, se mantienen los acogimientos al “plan permanente” con posibilidades de una mayor cantidad de cuotas, sin los beneficios especiales de la Resolución en comentario:

- con anticipo de 5% de 9 a 12 cuotas con un interés de financiación de 1,5% mensual sobre saldo y de 15 a 24 cuotas con un interés de financiación de 2,5% mensual sobre saldo;

- con anticipo de 10% de 27 a 48 cuotas con un interés de financiación de 3,5% mensual sobre saldo;

- con anticipo de 20% de 51 a 60 cuotas con un interés de financiación de 3,5% mensual sobre saldo.

3 En proceso de ejecución judicial y en proceso de fiscalización

Acogimientos realizados entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 40% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 40% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 20% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 20% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento.

Acogimientos realizados entre el 14 y el 27 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 35% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 35% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 15% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento.

Acogimientos realizados entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 30% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 30% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento.

mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 10% del monto total del acogimiento. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: sin anticipo, sin interés de financiación y con una reducción del 5% del monto total del acogimiento.

Acogimientos realizados entre el 12 y el 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive:

En 1 solo pago : con una reducción del 30% del monto total del acogimiento.

: con una reducción del 30% del monto total del acogimiento. En 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: con un anticipo del 5%, sin reducción y sin interés de financiación.

mensuales, iguales y consecutivas: con un anticipo del 5%, sin reducción y sin interés de financiación. En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: con un anticipo del 5%, sin reducción. Cada cuota devengará un interés de financiación de 1,5% mensual sobre saldo.

También se mantienen los acogimientos al “plan permanente” con posibilidades de una mayor cantidad de cuotas, sin los beneficios particulares anticipados de esta Resolución Normativa:

- con anticipo de 5% de 9 a 12 cuotas con un interés de financiación de 1,5% mensual sobre saldo y de 15 a 24 cuotas con un interés de financiación de 2,5% mensual sobre saldo;

- con anticipo de 10% de 27 a 48 cuotas con un interés de financiación de 3,5% mensual sobre saldo.

En todos los casos las reducciones así previstas de ninguna forma podrán implicar una disminución del importe del capital de la deuda. Asimismo, en planes de pago caducos, de ninguna forma el monto del acogimiento que resulte por aplicación de las reducciones previstas podrá ser inferior al importe del acogimiento oportunamente consolidado ahora devenido caduco.

Se mantienen las condiciones planteadas en el denominado “plan permanente” regido por la Resolución Normativa ARBA N° 7/2022 y la Resolución Normativa ARBA N° 9/2025 para deudas vencidas o devengadas desde el 1° de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive.

Adhesión al Plan

Las liquidaciones pueden obtenerse totalmente en forma digital ingresando al sitio oficial de internet de la ARBA (www.arba.gob.ar) ingresando con CUIT y CIT, siempre que:

Se trate de deudas susceptibles de ser regularizadas de acuerdo a lo establecido previamente; y,

La liquidación se obtenga dentro de los plazos dispuestos en la misma, según el caso.

En los casos de pago en una cuota, el vencimiento para el pago de la deuda se producirá a los cinco (5) días corridos contados desde la fecha de la emisión de la respectiva liquidación.

(*) Licenciado en Economía.