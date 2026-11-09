Cierran el paso Cristo Redentor desde las 18: afectaría el regreso de turistas y peregrinos del Papa + Agregar ámbito en









El túnel internacional quedará inhabilitado este lunes por inestabilidad climática. La medida complica el retorno de viajeros y el acceso a las misas de León XIV.

Por cuestiones climáticas cerrarán el paso a partir de las 18 horas y no hay una fecha definida para reabrirlo.

Las autoridades de Argentina y Chile dispusieron el cierre preventivo del paso internacional Cristo Redentor - Los Libertadores, a partir de las 18, de este lunes 9 de noviembre. La decisión responde a los pronósticos de inestabilidad climática en la alta cordillera, que podrían comprometer la seguridad y la transitabilidad de la ruta.

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La medida llega en un momento de alto movimiento: coincide con el final del fin de semana largo por la visita del papa León XIV y con el regreso de turistas argentinos desde Chile. También podría dificultar el desplazamiento de peregrinos chilenos que planeaban cruzar para participar de las misas previstas en Córdoba y Luján.

Horarios de cierre y restricciones Las barreras de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile) interrumpirán el tránsito a las 16 horas, dos horas antes del cierre definitivo del túnel internacional Cristo Redentor. La suspensión alcanza a todo tipo de vehículos, tanto particulares como de carga y transporte público.

No hay hora confirmada de reapertura. Las autoridades emitirán un nuevo reporte este martes 10 de noviembre a las 9.

Impacto en turistas y peregrinos Durante el fin de semana se registraron demoras de hasta dos horas y media en el complejo fronterizo por el elevado caudal de vehículos. Quienes no logren cruzar antes de las 16 en las barreras o de las 18 en el túnel deberán reorganizar sus planes y, en muchos casos, sumar una noche extra de alojamiento.

El cierre también afecta a fieles chilenos que viajaban por tierra para asistir a las celebraciones del pontífice. La misa en Córdoba está programada para el martes 10, a las 10hs., en la Escuela de Aviación Militar, mientras que la de Luján se realizará el miércoles 11, a las 10, frente a la Basílica. Recomendaciones oficiales Las coordinaciones fronterizas de ambos países recomendaron consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje y no arriesgarse a quedar varados en la alta montaña. La situación se evaluará día a día según la evolución del clima.