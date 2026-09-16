El Tribunal de Casación bonaerense confirmó la pena de 18 años de prisión para Claudio Contardi por el abuso sexual de la conductora cuando estaban casados.

La reacción del exmarido de Julieta Prandi tras la confirmación de su condena: "Me voy a morir en cana".

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles la condena de prisión impuesta a Claudio Contardi por abusos sexuales reiterados y agravados contra su expareja, la modelo y conductora Julieta Prandi.

No obstante, al revisar el fallo emitido originalmente en el juicio oral, los jueces hicieron lugar de forma parcial a un planteo de la defensa y resolvieron reducir la sanción en seis meses, por lo que la pena definitiva quedó fijada en 18 años y seis meses de reclusión.

Tras el fallo, Contardi lamentó la decisión. " Me voy a morir en cana ", le expresó a su círculo íntimo, mientras aún sostiene su inocencia en la causa por abuso sexual reiterado que la modelo le inició en 2021.

Por su parte, Prandi manifestó su alegría por la decisión: "Estoy feliz doble porque se confirmó la sentencia. Así que chicos, para mí, es un día de felicidad absoluta y quiero disfrutar de este momento”.

El Tribunal de Casación bonaerense confirmó la pena de 18 años de prisión para Claudio Contardi por el abuso sexual de la conductora cuando estaban casados.

La defensa, encabezada por el abogado Fernando Sicilia , había cuestionado distintos aspectos del proceso. Entre otros argumentos, sostuvo que se había vulnerado el derecho de Contardi a ser juzgado por jurados, que no había contado con una defensa eficaz debido a los cambios de abogados previos al debate, que los hechos habían sido descriptos de manera imprecisa y que la prueba resultaba insuficiente.

También planteó que no se había acreditado el dolo ni el grave daño psíquico atribuido a la víctima y que la pena impuesta resultaba excesiva.

Los jueces rechazaron los principales argumentos planteados por el abogado. Consideraron que Contardi había elegido válidamente ser juzgado por un tribunal técnico y que no podía cuestionar posteriormente esa decisión, una vez que el juicio ya se había desarrollado bajo esa modalidad.

Además, entendieron que tuvo una defensa adecuada, que conoció los hechos que se le imputaban y que pudo ejercer su derecho de defensa. En ese sentido, descartaron que hubiera existido una afectación del principio de congruencia.