Cómo conseguir internet gratis de Starlink durante enero 2026

Starlink, la empresa de internet satelital dirigida por Elon Musk, ofrece una promoción que incluye probar su Internet sin costo durante 30 días. La oportunidad aplica para aquellas personas que aún no se afiliaron y desean probar una alternativa para las redes tradicionales, en zonas donde la conectividad es limitada o inestable.

Esta promoción brinda una prueba gratuita durante un mes completo, y no es necesario abonar la suscripción mensual para poder acceder. Durante ese período, el servicio se lleva a cabo bajo las mismas condiciones de un plan pago, lo que permite que el usuario evalúe el rendimiento de la empresa antes de contratar sus servicios.

starlink_speeds De esto consiste la prueba gratuita de Starlink La prueba gratuita por 30 días de Starlink permite una conectividad total a sus servicios, e incluye:

Navegar por Internet

Realizar videollamadas

Utilizar plataformas de streaming

Conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo Esta prestación permite acceder a las mismas cualidades de un servicio pago: velocidad, ancho de banda y cobertura, que dependen de la ubicación geográfica del usuario y de la disponibilidad local. Finalizada la prueba, cada persona puede optar por continuar con el servicio pago o cancelar la suscripción sin inconvenientes.

El paso a paso para obtener internet gratis de Starlink Para acceder a la promoción, el proceso se realiza de forma online y en pocos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Starlink.

Seleccionar la opción de “Prueba de 30 días” disponible para nuevos usuarios.

Cargar la dirección exacta donde se instalará el servicio para verificar cobertura.

Elegir “Pedir ahora” y completar los datos solicitados para crear la cuenta. Antes de inscribirse a esta prueba gratuita, es crucial que el usuario confirme que la zona de residencia cuente con cobertura activa, a través del mapa interactivo de Starlink.