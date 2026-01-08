Despidos tech en 2025: casi 245.000 empleos perdidos en el mundo por el avance de la IA y la automatización

EEUU, India y Japón encabezan el ranking de países más afectados, según un informe de la consultora RationalFX. Intel fue la empresa con más cesantías. En Argentina hubo más de 3.200 casos en el sector.

Los despidos en empresas de tecnología son parte de un fenómeno global, aunque también influye el contexto local.

La industria tecnológica global registró durante 2025 un fenómeno sin precedentes: una ola de despidos masivos que, según un informe de la consultora internacional RationalFX , alcanzó la cifra de 244.851 casos en todo el mundo, un saldo que los analistas consideran síntoma de “profundas transformaciones estructurales” en el sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este impacto no responde únicamente a ciclos económicos tradicionales, sino, sobre todo, a la adopción acelerada de inteligencia artificial (IA) y tecnologías de automatización , que habrían motivado casi un 30% de los despidos registrados , reconfigurando el mercado laboral tecnológico global y sacudiendo incluso a los polos más dinámicos de innovación.

El informe de RationalFX , firmado por el analista Alan Cohen , recopila datos de múltiples fuentes, incluidos portales como TrueUp, TechCrunch y distintas bases de avisos obligatorios de despidos masivos, y evidencia que la presión por recortar costos y reorientar las operaciones hacia soluciones basadas en IA ha llevado a muchas compañías a eliminar roles completos del organigrama .

Según el estudio, el fenómeno no se limita a mercados tradicionales de inestabilidad económica o regiones emergentes, sino que afecta con fuerza a los polos más desarrollados de la economía digital.

Otro aspecto preocupante del informe tiene que ver con las perspectivas para el año que comienza: “ No es probable que los despidos terminen abruptamente en 2026, debido a presiones estructurales, como la automatización, los cambios estratégicos y la cautela económica, lo que sugiere que las reducciones de personal persistirán al menos durante el primer trimestre del año”, advirtió Cohen.

Estados Unidos, la cuna de gigantes tecnológicos, encabeza con diferencia la lista de países con mayor número de despidos, representando en torno al 70 % de los recortes reportados globalmente.

Estas cifras reflejan el peso “desproporcionado” de las empresas estadounidenses en la economía digital global y la aceleración de reestructuraciones impulsadas por la inteligencia artificial incluso en contextos de fuerte rentabilidad financiera.

CANTIDAD DE DESPIDOS TECNOLOGICOS POR PAISES EN 2025 Cantidad de despidos tecnológicos por países, según RationalFX.

India y Japón le siguen en el top ten de regiones más afectadas. Por caso, la empresa Tata Consultancy Services (TCS) anunció la eliminación de 12.000 puestos de trabajo en su plan de adaptación a la nueva economía digital, mientras que el grupo japonés Panasonic informó un recorte de 10.000 roles con el objetivo de fortalecer su rentabilidad y eficiencia operativa ante las disrupciones tecnológicas.

En Europa, varias compañías también decidieron importantes reducciones de plantilla, como Accenture con 11.000 despidos y la fabricante de semiconductores STMicroelectronics.

Según Cohen, la dinámica global estuvo marcada por la combinación de incertidumbres económicas, tasas de interés elevadas y la transición hacia sistemas automatizados e inteligencia artificial.

Esto llevó, agregó, a “una reconfiguración del mercado laboral en tecnología, donde las funciones que antes se consideraban esenciales están siendo absorbidas por software y herramientas de IA más eficientes y económicas”.

Este proceso, según el análisis, no solo implica un cambio cuantitativo en el empleo, sino una transformación cualitativa en los perfiles demandados: se privilegian las habilidades en IA, automatización y computación avanzada, mientras que roles más tradicionales o repetitivos pierden relevancia.

Empresas de Estados Unidos, India y Japón: epicentros de la ola

En el caso de Estados Unidos, las grandes corporaciones tecnológicas fueron anunciando recortes masivos de personal a lo largo del año.

Intel, por ejemplo, fue la firma que aplicó los mayores recortes, ya que se propone reducir su fuerza laboral un 20%, lo que se traduce en alrededor de 33.900 despidos, una de las cifras más altas del sector.

EMPRESAS TECNOLOGICAS CON MAYOR CANTIDAD DE DESPIDOS EN 2025 Empresas tecnológicas con mayor cantidad de despidos en 2025, según RationalFx.

En tanto Microsoft despidió más de 19.000 empleados, mientras que Amazon puso en marcha la eliminación de 14.000 puestos en un esfuerzo por ajustar su estructura interna en medio de su transición hacia servicios y productos con IA integrada.

El informe destaca también que incluso gigantes de redes sociales como Meta prescindieron de miles de colaboradores, enfrentando la paradoja de crecer en ingresos y, al mismo tiempo, recortar sus planteles.

En India, TCS -la mayor compañía de servicios de IT del país- emprendió un plan de recortes como parte de su estrategia de modernización tecnológica, argumentando que la adopción de herramientas automatizadas y la reorientación de servicios son necesarias para competir en mercados globales intensamente presionados por la innovación.

En Japón, la decisión de Panasonic de recortar 10.000 empleos refleja una apuesta por consolidar áreas de negocio donde la IA y la digitalización tienen un rol central, presionando para ajustar los costos frente a una demanda interna y externa más competitiva.

El impacto en Argentina: despidos y alerta gremial

Aunque la Argentina no figura entre los centros mundiales de despidos tecnológicos, la ola global también se siente con fuerza local.

Según datos recabados por la Asociación Gremial de Computación (AGC), a lo largo de 2025 se reportaron más de 3.200 despidos en empresas del sector tecnológico y de servicios informáticos en el país, una cifra significativa si se considera el tamaño del mercado local.

Estas cifras incluyen recortes en firmas de diverso tamaño y origen, desde compañías fintech hasta empresas de desarrollo de software y servicios tecnológicos.

Entre las empresas señaladas por el gremio se encuentran tanto actores globales con presencia en Argentina como firmas de origen local.

La fintech y banco digital Ualá, por ejemplo, despidió a más de un centenar de trabajadores informáticos. La compañía los justificó como parte de una “reorganización interna” para mejorar su competitividad en un mercado cada vez más dinámico.

Salesforce y GlobalLogic, esta última parte del grupo japonés Hitachi, también redujeron planteles, mientras que consultoras como Avature y desarrolladoras como Hexacta, Epidata y Axoft figuran en la lista entre las firmas que reportaron recortes en sus equipos.

La AGC también anunció un alerta local referido a las posibles consecuencias del proceso de "reestructuración" global que proyecta la multinacional HP para eliminar entre 4.000 y 6.000 empleos hasta 2028, en el marco de un plan de ajuste para reorganizar su operación internacional y avanzar en procesos de automatización e incorporación de inteligencia artificial.