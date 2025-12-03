Multinacional de software apuesta a crecer en Argentina de la mano de la ola inversora que genera Vaca Muerta

La firma británica AVEVA considera que petróleo, gas y minería son los sectores que impulsarán la economía nacional. También prevé que habrá fuerte desarrollo en el área de infraestructura.

La multinacional de origen británico AVEVA , líder global en software industrial, prevé lograr un crecimiento significativo en Argentina, de la mano de la expansión que proyecta en industrias como minería y petróleo y gas en los próximos años.

En ese marco, destaca oportunidades de crecimiento derivadas de las inversiones en torno al yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta . Además, identifica inversiones por parte de actores tradicionales como YPF, Tecpetrol, Pan American Energy y la firma de ingeniería Worley.

Su producto estrella para acompañar esa dinámica empresarial es la plataforma Connect , desarrollada por la compañía y presentada en sociedad durante la Feria Hannover Messe en abril de este año.

Esa plataforma, alimentada por IA en la nube, permite a las empresas unificar inteligencia y conocimientos que integran su cadena de valor en un ecosistema de datos completo, mejorado con análisis e inteligencia artificial para capacitar a sus equipos para diseñar de manera más inteligente, optimizar la operación y mejorar la rentabilidad.

Federico Hernández , vicepresidente de AVEVA para América latina, compartió -durante una entrevista con Ámbito - la visión de la compañía sobre el contexto actual de Argentina. “También vemos oportunidades en el área de infraestructura , ya que el país demandará nuevos gasoductos, carreteras, adecuaciones portuarias y plantas de tratamiento de agua”, detalló.

Periodista: ¿Qué hace AVEVA y cómo funciona su plataforma Connect?

Federico Hernández: Somos básicamente una compañía tecnológica global que opera y acompaña a sus clientes en todos los segmentos industriales, desde la fase de diseño, que es la primera fase cuando se diseña una planta, a la fase de construcción, que es cuando se está construyendo una planta.

Por ejemplo, una petrolera está construyendo una nueva planta y requiere de información y de seguimiento, no solo de los costos, sino también de cómo va a llevar adelante esa construcción, a la fase de operación que es cuando ya está operando la planta, entonces requiere poder interactuar con los procesos, poder trabajar con la automatización y demás, hasta la fase de optimización.

FOTO FEDERICO HERNANDEZ Federico Hernández, vicepresidente de AVEVA para América latina.

Nuestra plataforma “Connect” es una plataforma agnóstica en la nube, que permite que todas estas fases que interactúan a lo largo del ciclo de vida que tiene cualquier compañía industrial, puedan unificarse en esta plataforma. Y cuando hablo de agnóstico es porque no solamente AVEVA permite que su propia tecnología esté alojada en esta nube, interactúe, se intercambien datos, se pongan en contexto y se tomen decisiones con esos datos, sino que también el cliente puede integrar otras tecnologías que pueda tener.

Somos una compañía global que sirve a más del 90% de las principales compañías del mundo en la industria. Y cuando digo en la industria me refiero a todo tipo de industrias, desde las energéticas, petróleo y gas, minería, en lo que se refiere a commodities, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con las alimenticias que producen productos que están empaquetados.

En Argentina servimos a las principales compañías del país en estos segmentos. Ya sea algunas en la fase de producción, otras en producción y optimización. Cuando hay algún proyecto en una planta, utilizan nuestra tecnología para el diseño de esa planta, para la construcción, etc.

P: ¿Con qué otras industrias trabajan en Argentina además de energía y minería?

FH: Petróleo, gas y minería claramente en Argentina hoy son los sectores que más dinámicos están. Pero también las principales automotrices globales utilizan tecnología de AVEVA en distintas fases. Para ir a un extremo, también tenemos clientes que usan nuestra tecnología para la automatización de sus edificios. O sea, todo aquello que tenga un sensor y que requiere una automatización, requiere tecnología para poder administrarlo, para poder operarlo, para poder tener esos datos y poder tomar decisiones con esos datos. Servimos también a compañías de aguas, que utilizan nuestra tecnología para monitorear sus instalaciones. También hay compañías de tabaco. Aceiteras. Puertos. Es difícil ser específico porque realmente es muy amplio el espectro donde actuamos.

En la situación actual de Argentina, claramente los sectores más dinámicos, donde estamos viendo más inversiones son petróleo, gas, energía, minería, incluyendo lo que pasa con el litio.

P: ¿Puede dar algún ejemplo práctico de la aplicación de la plataforma?

FH: Nuestra tecnología permite que los clientes puedan tener una planificación colaborativa. Me voy a salir un poquito de Argentina pero creo que es un ejemplo muy representativo: el puerto de Rotterdam. Hoy están planificando, un ecosistema de hidrógeno, cómo gestionar la energía para que esa energía se utilice de manera eficiente, no impacte en mayor costo pero tampoco en mayores emisiones. Y bueno, todo eso se hace justamente a través de esta tecnología donde vos podés poner en una plataforma como Connect para integrar esos datos; correlacionarlos, ponerlos en contexto y que cada una de las partes actuantes tengan esa información en tableros de comando o en tableros de información para ver en contexto lo que ellos necesitan y tomar decisiones. O monitorear el proceso o interactuar con los procesos.

P: ¿Y puede citar algún caso en Argentina?

FH: No tengo autorización para mencionar los nombres de los clientes, pero tenemos casos bien concretos en Argentina. Por ejemplo, en las principales petroleras del país nuestra tecnología ayuda a monitorear el proceso, a operar sus pozos. Pueden estar viendo en vivo y en directo la producción. Están pudiendo ajustar los parámetros del proceso para poder optimizarlo. Con esos datos que salen de esa parte del proceso, a su vez, los pueden integrar a sus sistemas de gestión empresarial. Pueden tener toda la parte de la cadena de valor e ir viendo, por ejemplo, qué insumos requieren comprar, qué mantenimiento requieren realizar a sus equipamientos, etcétera. También pueden entender cómo optimizar el consumo de energía, cómo hacer el seguimiento de las emisiones. En las refinerías hoy están utilizando nuestra tecnología, por ejemplo, no solo para monitorear procesos en vivo y en directo, para operar las plantas, sino también para simular escenarios y poder hacer optimizaciones del todo el proceso en tiempo real.

P: ¿Qué están observando en el desarrollo de los sectores de energía y minería en Argentina?

FH: Lo que estamos viendo en Argentina desde el último año y medio es que hay un dinamismo muy grande particularmente en todo lo asociado a Vaca Muerta, pero también en lo que es la minería. Cuando hablamos de minería, no solamente es lo que estamos viendo en San Juan, que tiene un potencial impresionante; también está el litio, que es un segmento dentro de la minería que viene creciendo exponencialmente. También vemos dinamismo en las inversiones en compañías energéticas. Estamos observando un nivel de inversión muy, muy importante.

En este marco, lo que veo no es sólo expansión, sino también veo mucho trabajo en lo que es optimización y eficiencia. La búsqueda de optimización y eficiencia de las compañías para producir más y expandirse, pero también para hacerlo de una manera eficiente. Eso es lo que estamos viendo particularmente.

Es cierto que cuando miramos el resto de los sectores, vemos que aún no se están expandiendo como la energía y la minería. Pero esos sectores que no se están expandiendo sí están muy enfocados en invertir en lo que es optimización y eficiencia. Porque está claro que Argentina, en general, necesita que su matriz sea más competitiva y más eficiente.

Entonces, cuando hablamos de eficiencia no solo hablamos de reducción de costos. Eso se puede ver claramente reflejado a través de un proceso en toda su cadena de valor más eficiente. O sea, pudiendo hacer más con menos.

Tengo la oportunidad de ser parte de distintos comités en distintas cámaras en Argentina y un aspecto común es este. La expectativa positiva, por un lado, en los segmentos que aún no están viviendo ese dinamismo. Y el foco específico en cómo ser más competitivos, en cómo ser más eficientes.

P: ¿Qué otro aspecto considera que es imprescindible abordar?

FH: Otro elemento no menor a los anteriores tiene que ver con el talento. Una conversación recurrente entre las empresas es cómo desarrollar el talento, cómo atraer talento. Ese es un aspecto no menor para el crecimiento que se ve a futuro para Argentina. Y la tecnología es un habilitador para eso. En un caso concreto, una de las principales petroleras del país actualmente utiliza nuestra tecnología para entrenar a los nuevos talentos en cómo operar sus procesos; en cómo poder ejecutar esa operación bajo los estándares que la compañía tiene. Cómo optimizar esos procesos.

Se utiliza, por ejemplo, nuestra tecnología con realidad aumentada, donde esas personas que a lo mejor se incorporaron hace poco o que tienen un tiempo en la empresa, están desarrollándose en sus conocimientos, en su experiencia. Entonces con la tecnología tienen virtualmente acceso a toda su planta, pueden simular distintos tipos de escenarios, pueden interactuar directamente con el proceso.

La inteligencia artificial que tenemos incorporada en nuestros sistemas es un habilitador para eso, para captar el talento y ayudarlo a desarrollarse.

P: ¿Por el seguimiento de los sectores industriales que realiza la compañía, qué perspectivas ve para la economía argentina?

FH: Tenemos estos sectores que claramente son los que están creciendo más fuertemente, los más dinámicos, y realmente no solo vemos hacia atrás, sino hacia adelante, un nivel de inversión muy importante, un nivel de desarrollo, un potencial increíble. Y también vemos ese potencial para el resto de la economía. Pero tal vez, hay muchos sectores que aún están en una fase distinta, muy asociados a esto, a ser más eficientes, más competitivos. En ese sentido, la tecnología es un habilitador.

Argentina no está sola en el mundo, y el cambio que se está dando hoy es muy importante. Hoy nosotros no podemos producir de la misma forma que lo hacíamos hace 4 años o 5 años atrás. La realidad es que el mundo cambió, la competencia realmente es muy importante, el cambio y las fluctuaciones que la demanda global tiene también es muy importante. Hoy hay reportes de McKinsey, por ejemplo, que ya están hablando de que 5 millones de personas en los próximos 10 años van a salir de la pobreza en el mundo, para buscar mejores condiciones.

Esas personas van a requerir más servicios, van a requerir energía, acceso a alquiler, alimento, educación. De Argentina tenemos en gran medida la posibilidad de ser grandes proveedores y acompañar ese cambio. Pero también es cierto que tenemos que estar listos para eso, tenemos que trabajar en ser eficientes, competitivos y desarrollar nuestro talento.