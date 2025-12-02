Santa Fe se sube a la ola de colocaciones de deuda en dólares: sale a buscar hasta u$s1.000 millones en Nueva York

A partir del triunfo oficialista en las elecciones, primero fueron las grandes empresas las que salieron a emitir ON. Ahora se suman las provincias.

Santa Fe se suma a la ola de provincias que salen a testear los mercados internacionales de deuda . Según trascendió, el tercer distrito más poblado del país, detrás de Buenos Aires y Córdoba, buscará este jueves conseguir entre u$s500 millones y u$s1.000 millones a través de un bono emitido bajo ley de Nueva York, con una duración de entre 7,5 y 9 años .

En caso de ser a 9 años, un informe de la sociedad de bolsa PPI destacó que se trataría del título subsoberano más largo . "Destacamos que la provincia tiene muy buenos ratios de liquidez y cobertura, por ser una de las provincias menos endeudadas en términos relativos y de posición fiscal más sólida", señaló el reporte.

PPI agregó que el bono contaría con cuatro amortizaciones anuales iguales de 25% y pagos de interés semestrales. "Dado el precedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que recientemente colocó un bono a 8 años con una TEA del 8,3% (ya comprimió al 7,9%), y la extensión de los plazos de pago que busca Santa Fe, la TEA podría ubicarse alrededor de 8,5% ", pronosticó.

Desde el gobierno santafesino dijeron a Ámbito que los funcionarios del equipo económico de Maximiliano Pullaro mantendrán entre martes y miércoles reuniones con inversores en Nueva York. Posteriormente, el jueves saldrá un comunicado oficial ya con los resultados.

"El jueves, cuando empiezan a cotizar los bonos, se define cuánto te conviene tomar y a qué tasa. Por ejemplo, en el caso que quieras buscar u$s1 millón pero tengas demanda para u$s2 millones, si inicialmente pusiste la tasa al 11% podés bajar por ejemplo al 9%; quizás en vez de u$s1 millón conseguís u$s800.000, pero a una tasa más conveniente", ejemplificaron.

Récord de ON tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

Luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en primera instancia fueron las grandes empresas las que salieron a colocar Obligaciones Negociables (ON). Al respecto, la consultora Invecq destacó que en las dos primeras semanas de noviembre el sector privado adjudicó cerca de u$s3.000 millones, equivalente a todo lo emitido entre 2022 y 2023".

Casi la totalidad de las emisiones de noviembre correspondió a empresas del sector energético, que volvieron a financiarse a a una TNA cercana al 8% y con plazos superiores a 10 años. De este modo, mejoraron el perfil de vencimiento en relación a meses anteriores.

A ellas se le sumó la mencionada incursión de CABA, que consiguió u$s600 millones. El Gobierno pretende que esto sea el preludio para que Argentina vuelva a poder colocar deuda con bonistas privados. En la primera semana pos elecciones el riesgo país se hundió de los 1.081 puntos básicos hasta las 657 unidades. Sin embargo, actualmente el indicador que evalúa el riesgo de la deuda soberana se mantiene en ese nivel, todavía insuficiente para atraer a los inversores internacionales.

La acumulación de reservas, el Talón de Aquiles del riesgo país

Para reducir el riesgo país es necesario que el país engrose sus reservas internacionales, ya que esto le daría certidumbre a los pagos de la deuda, por más de que no se utilicen esos dólares para afrontar las obligaciones con los acreedores externos. Pero ni el Banco Central (BCRA) ni el Tesoro están comprando divisas. Vale remarcar que, en caso de hacerlo, el tipo de cambio presionaría sobre el techo de la banda, que el Gobierno no está a dispuesto a cambiar por el momento.

Desde el equipo económico que conduce Luis Caputo confían en que la mejora de expectativas y los dólares provenientes de la deuda privada contribuyan a atraer inversiones y a remonetizar la economía, lo cual también permitiría comprar reservas sin necesidad de absorber pesos, tal como declaró el director del BCRA, Federico Furiase, hace algunas semanas.