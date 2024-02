Renta fija: Bonos provinciales se hunden en la incertidumbre por conflicto entre Javier Milei y gobernadores

Ante el conflicto entre las provincias y el Gobierno, los inversores están virando hacia posturas más defensivas con respecto a los bonos provinciales, especialmente en el contexto de la incertidumbre sobre las transferencias federales y la dinámica política actual. No obstante, podría haber un refugio: la Provincia de Buenos Aires, que se erige como una opción a considerar dentro del panorama provincial, mientras que los bonos en pesos parecen menos atractivos en este momento.