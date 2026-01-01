Horror en Santa Fe: dos hombres fueron encontrados fusilados en una lancha a la deriva + Seguir en









Dentro de la embarcación también había una vaca muerta. La hipótesis de la investigación es que las víctimas era "cuatreros" y fueron asesinados por venganza.

Dos hombres fueron encontrados fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda.

Dos hombres fueron encontrados sin vida y fusilados en una lancha a la deriva junto al cadáver de una vaca en el río Coronda, en la localidad santafesina de Sauce Viejo. Un vecino que circulaba por el río vio la escena y fue el encargado de alertar a las autoridades locales.

Efectivos de la Comisaría 19a llegaron al lugar junto a personal de la Prefectura Naval, amarraron la embarcación y constataron la muerte de los dos pasajeros de la lancha.

Tras confirmar la presencia de los cuerpos, intervino el Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el resguardo del área y el inicio de las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho y las identidades de las víctimas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos hombres presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento. Además, encontraron cartuchos de plomo en la embarcación, lo que sugiere que el ataque pudo haber sido a corta distancia y con alto poder de fuego.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno que busca determinar si el doble crimen está vinculado a un ajuste de cuentas o a otras actividades ilícitas.

zriwTh_jfMMnWZG3 La hipótesis principal de la causa es el robo de ganado Por el momento, los investigadores mantienen como hipótesis central el robo de ganado. Según pudieron reconstruir, las víctimas serían presuntos “cuatreros” que fueron objeto de una venganza. La presencia de la vaca muerta en la lancha refuerza esta sospecha. La teoría apunta que los hombres fueron sorprendidos por el propietario o por un puestero en la zona de islas para evitar el robo de ganado. En la zona de Sauce Viejo se cría ganado bovino y equino y hay múltiples denuncias de robo de animales. Está previsto que este jueves se realice la autopsia para determinar la causa y dinámica de la muerte de los dos hombres. Los peritos buscan también establecer con precisión la hora del ataque y el punto exacto del río donde se originó el tiroteo antes de que la corriente arrastrara la embarcación hacia la costa.