La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuánto cobrarán los titulares de asignaciones, pensiones y jubilaciones en el segundo mes del 2026. La noticia se enmarca en el cumplimiento de lo que dicta la fórmula de movilidad vigente.
Jubilaciones, pensiones y Asignaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,8%
El organismo lo confirmó después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publique el Índice de Precios al Consumidor de diciembre 2025.
Se trata de una medida que busca suavizar el impacto del aumento de precios sobre la población previsional, aumentando mensualmente estas prestaciones de acuerdo al índice de inflación más reciente que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Aumentan las prestaciones de ANSES en febrero 2026
En el segundo mes del 2026, las asignaciones, pensiones y jubilaciones aumentan un 2,8% en línea con la inflación reportada durante diciembre del año previo. Este aumento se propone evitar que los beneficiarios de ANSES pierdan poder adquisitivo y puedan seguirle el ritmo al aumento de precios que el INDEC mes a mes.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) en su línea básica llega a un monto total de $129.082,71, mientras que la línea por discapacidad alcanza los $420.312,22. No obstante, de este valor solo cobrarán el 80%, ya que el porcentaje restante se retiene y acumula para su pago tras la presentación de la Libreta AUH. La Asignación por embarazo llega a los $121.818,42 y la Asignación Familiar por Hijo (del sistema SUAF) para el primer rango será de $64.547,52.
La jubilación mínima alcanza un básico de $359.219,42 mientras que la jubilación máxima llega al monto de $2.358.940,75. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $287.375,54 y las Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez de $251.453,59. La Pensión para Madres de 7 hijos, llegará a los $359.219,42.
Las jubilaciones y pensiones reciben un bono adicional de $70.000, por lo que el monto total a cobrar en febrero 2026 será:
- Jubilación mínima + bono: $429.219,42
- PUAM + bono: $357.375,54
- Pensiones no contributivas + bono: $321.453,59
- Pensión Madre de 7 Hijos + bono: $429.219,42
Calendario de pagos de ANSES de enero 2026: quiénes quedan por cobrar
ANSES continua con el calendario de pagos correspondiente al primer mes del 2026 y estas son las terminaciones que ya cobraron y las que aún no:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 10 de enero
- DNI terminados en 1: 11 de enero
- DNI terminados en 2: 12 de enero
- DNI terminados en 3: 13 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 17 de enero
Falta cobrar:
- DNI terminados en 6: 18 de enero
- DNI terminados en 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8: 20 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Falta cobrar:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 10 de enero
- DNI terminados en 1: 11 de enero
- DNI terminados en 2: 12 de enero
- DNI terminados en 3: 13 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 17 de enero
Falta cobrar:
- DNI terminados en 6: 18 de enero
- DNI terminados en 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8: 20 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación Por Embarazo
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 11 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 16 de enero
- DNI terminados en 4: 17 de enero
Falta cobrar:
- DNI terminados en 5: 18 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 23 de enero
- DNI terminados en 9: 24 de enero
Asignación por Prenatal y Maternidad
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documentos: 5 de enero al 10 de febrero
Pensiones No Contributivas
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 3 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 4 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 5 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 9 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documentos: 10 de enero al 10 de febrero
Prestación por Desempleo
Falta cobrar:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero
