Jubilaciones, pensiones y Asignaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,8% + Seguir en









El organismo lo confirmó después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publique el Índice de Precios al Consumidor de diciembre 2025.

Los aumentos que reciben las prestaciones de ANSES durante febrero y quiénes aún no cobraron enero de 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuánto cobrarán los titulares de asignaciones, pensiones y jubilaciones en el segundo mes del 2026. La noticia se enmarca en el cumplimiento de lo que dicta la fórmula de movilidad vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una medida que busca suavizar el impacto del aumento de precios sobre la población previsional, aumentando mensualmente estas prestaciones de acuerdo al índice de inflación más reciente que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

ANSES.jpg Aumentan las prestaciones de ANSES en febrero 2026 En el segundo mes del 2026, las asignaciones, pensiones y jubilaciones aumentan un 2,8% en línea con la inflación reportada durante diciembre del año previo. Este aumento se propone evitar que los beneficiarios de ANSES pierdan poder adquisitivo y puedan seguirle el ritmo al aumento de precios que el INDEC mes a mes.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) en su línea básica llega a un monto total de $129.082,71, mientras que la línea por discapacidad alcanza los $420.312,22. No obstante, de este valor solo cobrarán el 80%, ya que el porcentaje restante se retiene y acumula para su pago tras la presentación de la Libreta AUH. La Asignación por embarazo llega a los $121.818,42 y la Asignación Familiar por Hijo (del sistema SUAF) para el primer rango será de $64.547,52.

La jubilación mínima alcanza un básico de $359.219,42 mientras que la jubilación máxima llega al monto de $2.358.940,75. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $287.375,54 y las Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez de $251.453,59. La Pensión para Madres de 7 hijos, llegará a los $359.219,42.

Las jubilaciones y pensiones reciben un bono adicional de $70.000, por lo que el monto total a cobrar en febrero 2026 será: Jubilación mínima + bono: $429.219,42

PUAM + bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas + bono: $321.453,59

Pensión Madre de 7 Hijos + bono: $429.219,42 Calendario de pagos de ANSES de enero 2026: quiénes quedan por cobrar ANSES continua con el calendario de pagos correspondiente al primer mes del 2026 y estas son las terminaciones que ya cobraron y las que aún no: Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos Ya cobraron: DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero Falta cobrar: DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Falta cobrar: DNI terminados en 0 y 1: 24 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 25 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 30 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Ya cobraron: DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero Falta cobrar: DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación Por Embarazo Ya cobraron: DNI terminados en 0: 11 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 16 de enero

DNI terminados en 4: 17 de enero Falta cobrar: DNI terminados en 5: 18 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 23 de enero

DNI terminados en 9: 24 de enero Asignación por Prenatal y Maternidad Ya cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 10 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 11 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 12 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 13 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documentos: 5 de enero al 10 de febrero Pensiones No Contributivas Ya cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 3 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 4 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 5 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 9 de enero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documentos: 10 de enero al 10 de febrero Prestación por Desempleo Falta cobrar: DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero

Temas ANSES