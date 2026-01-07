El riesgo país se estancó en las últimas 15 ruedas: qué necesita para perforar los 550 puntos Por Santiago Reina + Seguir en









El bono colocado a fines de 2025 y el inicio del programa de acumulación de reservas favorecieron una reducción en el costo de la deuda argentina, pero la cotización de los bonos encuentra un piso difícil de romper.

El riesgo país se encuentra en los 575 puntos básicos actualmente.

El riesgo país se desplomó fuerte tras el triunfo del Gobierno en las últimas elecciones legislativas y llegó a tocar mínimos desde 2018. Sin embargo, desde hace 15 ruedas que el indicador se mantiene sin grandes cambios, en una zona difícil de perforar, por lo cual los especialistas señalaron en diálogo con Ámbito algunos de los eventos que pueden ayudar a mejorar aún más la situación de los bonos soberanos en dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de tocar un pico de 1.456 puntos básicos en septiembre, el riesgo país pasó a operar por debajo de las 700 unidades luego de la victoria de la Libertad Avanza en los comicios que se celebraron en octubre. Asimismo, el 16 de diciembre perforó las 600 unidades, a partir de un anuncio del Banco Central (BCRA) en el que comunicó el inicio de un programa de acumulación de reservas en 2026.

Sin embargo, desde entonces, el referencial que mide el costo de la deuda argentina mostró variaciones acotadas, entre los 557 y los 580 puntos. "Siempre bajar peldaños desde el nivel actual de 575 cuesta más", señaló a este medio el analista financiero, Juan José Vázquez.

Esta semana el Gobierno anunció que consiguió un Repo con bancos por u$s3.000 millones y de esta manera terminó de conseguir los fondos para pagar los vencimientos con bonistas privados este viernes, que ascienden a u$s4.200 millones. Rafael Di Giorno, Director de Proficio Investment, aclaró que el mercado ya descontaba que esto iba a ocurrir, por lo cual no se esperaba que provoque grandes cambios en la cotización de los activos argentinos.

El experto subrayó además que, teniendo en cuenta que este miércoles fue una mala jornada para las acciones locales, los bonos casi no se movieron, lo cual demuestra cierta solidez.

¿Qué motores podrían llevar al riesgo país por debajo de los 550 puntos básicos? De cara al futuro, Di Giorno sostuvo que un canje de bonos para aliviar los vencimientos de deuda para los próximos dos años podría ser uno de los motores para una mayor reducción del riesgo país. Por su parte, Vázquez remarcó a la acumulación de reservas como la variable fundamental. "Uno pensaba que iban a colocar deuda en el mercado internacional, pero el Gobierno salió a atenuar esa posibilidad. Veremos si BCRA efectivamente puede seguir llevando dólares por el Mercado Libre de Cambios (MLC). Eventualmente eso va a pasar ya que por Repo van a terminar venciendo u$s6.000 millones en 2027, a los que hay que sumarles u$s20.000 entre la deuda con privados, organismos internacionales y Bopreales", profundizó. Vale recordar que a fines del año pasado, el Gobierno regresó a los mercados internacionales de deuda con la colocación de un bono con vencimiento en 2029 que, por más que haya sido bajo ley local, fue bien recibido por los inversores. Por otra parte, que el BCRA haya comprado más de u$s120 millones en el MLC durante las últimas tres ruedas también es un dato alentador, aunque las ventas del Tesoro en el mismo mercado y la intervención en bonos dólar linked y en futuros generan cierta confusión sobre el accionar del equipo económico que conducen Javier Milei y Luis Caputo. ¿Qué es el riesgo país y cómo se mide? El riesgo país es un indicador elaborado por JPMorgan Chase, que mide cuánto más deben pagar los gobiernos para financiarse respecto de la tasa de los títulos de Estados Unidos. Para ello, se basa en la cotización de los bonos soberanos que cotizan en los mercados internacionales; cuando los precios bajan, su rendimiento sube, y viceversa.