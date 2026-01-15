Fausto Spotorno y la pregunta del millón: ¿Cómo sanear la balanza de pagos para poder bajar el riesgo país?

El economista Fausto Spotorno brindó un análisis sobre los problemas profundos de la economía argentina , entre los que entran el riesgo país y el cumplimiento de los vencimientos de deudas. Para eso, sugirió que el punto clave es estabilizar la balanza de pagos, la cual él describió como "hiper volátil, que es lo que ha causado y ha estado detrás de todas las crisis económicas argentinas" .

"En la época de Cristina Kirchner estaba todo cerrado y no había entrada de capitales por el cepo y el default . Viene Mauricio Macri , arregla la parte de los holdouts, tiene déficit fiscal, toma deuda externa y los capitales entran a Argentina masivamente. En 2018 se da la salida de capitales, producto del escenario internacional, después las dudas sobre el cambio de gobierno y la devaluación. En 2019, pierde las elecciones", contextualizó en diálogo con Modo Fontevecchia.

Luego, explicó que el Gobierno de Javier Milei comenzó con la corrección del tipo de cambio, lo que generó un superávit en la cuenta corriente muy grande en exportaciones e importaciones. Según Spotorno, eso provocó un flujo de dólares suficientemente grande como para acumular reservas y después esas reservas se usaron para ir pagando la deuda durante todo 2024.

Sin embargo, para el año pasado "el tipo de cambio alto se había corregido y empezaste a necesitar fondos. Ahí vinieron los fondos del blanqueo, que fue un ingreso de capitales por un rato. Después vinieron los ingresos de capital del Fondo Monetario internacional (FMI) ".

" Esto de que no podemos vivir de REPOs es de lo que estuvimos viviendo hasta ahora . Primero fue la devaluación , pero no se puede vivir de una gran devaluación todo el tiempo. No podés estar devaluando todo el tiempo si no entrás en las crisis argentinas preinflacionarias", comenzó el análisis del economista, quien también nombró la corrección cambiaria y el blanqueo como alternativas que no funcionaron.

Luego entró el FMI, el esquema a partir de la ley de inocencia fiscal y el REPO. "Pero te estás dando cuenta de que no puede ser que estés viviendo de parches todo el tiempo. Ingresos de capitales hay en la Argentina. Hay un ingreso de capitales importante que viene sosteniéndose hace ya año y medio, que es el tema de las colocaciones de deuda a las empresas privadas para invertir en Vaca Muerta, en minería y en varios lugares. Pero, por otro lado, también tenés una compra de dólares por parte del sector privado que, cuando tiene acceso a los dólares, los compra para ahorrar", interpretó.

Spotorno entendió que es un ciclo que no puede acabarse, porque no hay dólares de un día para el otro, "ni cuando estaba el Gobierno militar y ponían restricciones de ese tipo y te metían preso". Entonces, definió, "la demanda de dólares de Argentina va a existir siempre. Lo que Argentina necesita ahora es poder, por lo menos, estabilizar el flujo de dólares del Gobierno. Si el Gobierno también tiene que estar sacando dólares para pagar la deuda, se vuelve todo muy difícil. Entonces, me parece que esa es la pregunta del millón".

¿Cuál es la prioridad del Gobierno?

"La segunda pregunta es qué necesita el Gobierno para bajar el riesgo país", continuó expresando Spotorno, quien añadió: "Una de las cosas que están revoloteando en el aire es que hay que terminar de salir del cepo, y que hay que terminar de sacarle todas las dudas al sistema cambiario argentino".

Los riesgos implicarían un tipo de cambio más alto y mayor volatilidad cambiaria, que podría costarle al Gobierno pagar el costo de inflación, que va en contra de su eslogan del déficit cero. "Creo que hay un espacio para hacerlo. Yo creo que acá lo que no conocemos son las prioridades del Gobierno. Imagino que mientras tiene en agenda la ley de reforma laboral y otras prioridades, el tema de la salida del cepo finalmente y de empezar a acumular reservas no son una prioridad", razonó.

En esa misma línea, advirtió sobre las complicaciones que podría traer un contexto internacional adverso, con Venezuela, China, Rusia y Ucrania como protagonistas que dejarían a Argentina en un segundo plano: "En un mundo tan riesgoso, por ahí hacés todo esto y no te lo pagan". De todas formas, no observa un costo político muy grande para el 2026.

De cara al futuro, focalizó en las inversiones, es decir la entrada de capitales para el sector privado. "Ahora, los anuncios de inversión vienen siendo muy altos. La pregunta es si se van a coagular esos anuncios de inversión en inversión efectiva o no", se preguntó Spotorno.

"En ese contexto, imagino un crecimiento de la economía relativamente bueno, pero no muy fuerte, de un 3%, con la inversión creciendo. Me imagino que todavía vas a estar viviendo un período de mucha heterogeneidad a nivel sectorial. Está claramente visible la división entre servicios y la producción de bienes, sacando el agro y la minería" vaticinó.