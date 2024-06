Se renueva cupo de dólar ahorro: la venta le gana a la compra, ¿cambia la tendencia con la suba de los paralelos?

Este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el inicio de la "segunda etapa" de la política monetaria y dijo que la salida del cepo se proyecta para una etapa posterior, aunque no dio fechas precisas ya que para ese momento se deberían vislumbrar indicios de crecimiento económico.

Es por ello que todavía permanecen las restricciones en cantidades y los impuestos en precio para la compra de dólares en el mercado oficial minorista, dos decisiones que permiten desincentivar la salida de divisas del BCRA.

En este contexto, y dadas las dificultades de la mayoría de trabajadores para llegar a fin de mes, cabe remarcar que en los últimos tres meses la venta de dólar ahorro supero a la compra.

De acuerdo con datos provenientes de la autoridad monetaria, en mayo la cantidad de vendedores cuadruplicó a la cantidad de compradores, y en el acumulado de 2024 la Formación de Activos Externos (FAE) por operaciones de "personas humanas" arrojó un saldo positivo de u$s10 millones para el Central.

¿Por qué el dólar MEP es más atractivo que el dólar ahorro?

Para comprar u$s200 en el primer día hábil de julio, se necesitan $297.760. En cambio, para comprar dólar MEP se necesitan $269.592 ($28.406 menos), ya que en este caso la cotización llega a $1.347,96. Por lo tanto, quienes tienen la posibilidad de cubrirse en moneda estadounidense, el dólar "bolsa" es más conveniente.

El dólar MEP no solo es más atractivo que el “ahorro” por el precio sino también porque no tiene restricciones en cantidades. La operatoria para adquirir estos dos tipos de cambio no varía demasiado ya que ambos pueden comprarse en el banco de confianza, con la simple apertura de una cuenta en dólares. El paso adicional para comprar dólar “bolsa” es la apertura de una cuenta custodia o comitente, que es la que permite operar acciones y bonos.

El MEP también puede conseguirse a través de una sociedad de bolsa. En algunos casos las entidades financieras realizan toda la operación, mientras que en otros es la persona la que debe primero comprar el bono AL30 (o el GD30) en pesos, para luego venderlo en dólares, respetando las 24 horas de “parking” (tiempo en el cual el título debe estar inmovilizado).

En el caso del dólar blue, para comprar u$s200 se necesitan $273.000 ($24.760 menos que en el caso del minorista con impuestos) ya que su precio se sitúa en los $1.365.

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro?

No pueden comprar dólar ahorro las siguientes personas: