IEBC, la acción local que más sube en 2026, lanza una ON por u$s20 millones para acelerar su expansión

La constructora, controlada por el Grupo IEB, acumula una suba cercana al 120% en lo que va del año y prepara una emisión de Obligaciones Negociables para financiar nuevas obras. La compañía apunta a crecer en infraestructura, energía, concesiones viales, minería y desarrollos inmobiliarios.

IEBC fue seleccionada para brindar servicios de Construction Management para el gasoducto Tratayén-San Antonio, una obra estratégica destinada a vincular la producción de Vaca Muerta con el futuro polo exportador de GNL en el Golfo San Matías.

La constructora IEBC , una de las compañías de mejor desempeño bursátil del mercado argentino durante 2026, prepara una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s20 millones para financiar su expansión y fortalecer su capital de trabajo, en medio de un fuerte crecimiento de su cartera de proyectos.

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La empresa, que acumula una revalorización cercana al 120% en lo que va del año , se convirtió en la acción de mejor rendimiento de la bolsa local (junto con Garovaglio y Zorraquin). Desde la compañía atribuyen ese desempeño a la transformación iniciada tras el ingreso del Grupo IEB , que impulsó una reestructuración financiera, fortaleció el patrimonio y eliminó la deuda financiera neta.

Con más de 55 años de trayectoria como continuadora de DYCASA, IEBC inició una nueva etapa enfocada en infraestructura, energía, concesiones viales y desarrollos inmobiliarios de gran escala.

Según la empresa, la estrategia permitió reposicionarla entre los principales jugadores del sector de la construcción, con una cartera de proyectos que abarca distintos segmentos y busca reducir la dependencia de un único negocio.

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Los proyectos que impulsan el crecimiento

Entre los desarrollos más relevantes figura la futura construcción de una torre residencial de una reconocida marca internacional en Puerto Madero, con una inversión estimada en u$s120 millones.

A su vez, la compañía participa en el desarrollo integral de Puerto Nizuc, donde ejecuta obras de infraestructura, edificios, espacios comerciales y urbanizaciones.

En el segmento energético, IEBC fue seleccionada para brindar servicios de Construction Management para el gasoducto Tratayén-San Antonio, una obra estratégica destinada a vincular la producción de Vaca Muerta con el futuro polo exportador de GNL en el Golfo San Matías. El contrato también contempla la construcción del campamento asociado al proyecto.

La empresa también continúa ejecutando obras de infraestructura sanitaria, entre ellas las redes cloacales de Alderetes y la planta depuradora de Concepción, ambas en Tucumán, mientras mantiene expectativas sobre la reactivación del Viaducto Elevado del Ferrocarril Belgrano Sur, una de las principales obras ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Apuesta por concesiones y nuevos negocios

Otro de los ejes de crecimiento pasa por la participación en la licitación de los corredores viales nacionales, un proceso que, de concretarse nuevas adjudicaciones, ampliaría de forma significativa el volumen de actividad de la empresa.

En paralelo, IEBC busca consolidar su presencia en sectores como Oil & Gas, minería, infraestructura ferroviaria, concesiones, desarrollos inmobiliarios y obras privadas.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el pipeline de oportunidades supera los u$s670 millones, distribuidos entre proyectos de infraestructura vial, energía, real estate, minería y saneamiento.

La ON por u$s20 millones

En este contexto, IEBC avanza con una emisión de Obligaciones Negociables por hasta u$s20 millones, cuyos fondos estarán destinados a fortalecer el capital de trabajo y financiar la incorporación de nuevas obras.

Desde la empresa sostienen que la colocación forma parte de la estrategia para acompañar el crecimiento previsto durante los próximos años y consolidar el nuevo posicionamiento alcanzado tras la reestructuración.

Con esta operación, la constructora busca ofrecer a los inversores una alternativa para participar del proceso de expansión de una compañía que combina una trayectoria de más de cinco décadas con una nueva etapa de crecimiento impulsada por el Grupo IEB.