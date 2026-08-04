Sentencias judiciales de ANSES: cómo saber si salió tu reajuste y cuándo cobras

Los jubilados y pensionados con juicios por reajuste de haberes pueden consultar el estado de su sentencia y conocer cuándo se efectivizará el pago.

ANSES permite consultar el estado de las sentencias por reajuste de haberes y conocer cuándo se efectivizará el pago.

ANSES permite a los beneficiarios que iniciaron un juicio por reajuste de haberes verificar si su sentencia ya fue dictada y conocer el estado de la nueva liquidación.

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El organismo publica mensualmente el listado de sentencias judiciales y notifica a los titulares cuando existen novedades en el expediente. Para evitar demoras en las comunicaciones, recomienda mantener actualizados los datos personales y de contacto en Mi ANSES o en cualquiera de sus oficinas.

La consulta está destinada a jubilados y pensionados que hayan iniciado un juicio por reajuste de haberes y se encuentren esperando la liquidación o el pago correspondiente.

ANSES envía las notificaciones tanto por medios digitales como al domicilio registrado . Por ese motivo, resulta fundamental que el beneficiario tenga actualizados su correo electrónico, teléfono y dirección para recibir cualquier aviso relacionado con el expediente.

Además del titular, la información también puede ser consultada por el apoderado designado para realizar el trámite o por el abogado que interviene en la causa.

¿Cómo averiguar si ya salió la sentencia de reajuste de haberes?

Todos los meses, ANSES publica el listado de sentencias judiciales con el resultado de cada expediente. Si el trámite figura como resuelto, el siguiente paso será la liquidación correspondiente para determinar el monto que deberá percibir el beneficiario.

Quienes prefieran realizar la consulta de manera presencial pueden dirigirse a la Dirección General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales, ubicada en Alsina 250, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:30.

Todos los trámites vinculados con las sentencias judiciales son gratuitos y no requieren el pago de gestores ni intermediarios.

¿Cuánto tiempo tarda ANSES en pagar una sentencia firme?

La normativa establece que las sentencias condenatorias contra ANSES deben cumplirse dentro de los 120 días hábiles contados desde la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente.

Sin embargo, el pago también depende del orden de prioridad establecido cada año en la Ley de Presupuesto. En primer lugar, se cancelan las sentencias notificadas en ejercicios fiscales anteriores que aún permanecen pendientes de pago. Dentro de ese grupo, tienen prioridad las personas de mayor edad.

Además, existe un tratamiento preferencial para jubilados y pensionados que padecen enfermedades graves o terminales, así como para quienes tienen un integrante del grupo familiar primario en esa situación.

¿Qué hacer si no cobraste el retroactivo a tiempo?

Si transcurrió el plazo previsto y el pago del retroactivo todavía no fue acreditado, el beneficiario puede consultar el estado de su expediente mediante los canales oficiales de ANSES o solicitar un turno para recibir atención presencial.

También es recomendable verificar que los datos personales estén correctamente registrados en Mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede demorar las notificaciones o el proceso de liquidación.

Mantener un seguimiento periódico del listado de sentencias judiciales y del expediente permitirá conocer las novedades del trámite y actuar rápidamente en caso de que sea necesario realizar una consulta o presentar documentación adicional.