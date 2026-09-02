Las acciones de Amazon entraron en una "zona de peligro" y preocupan a Wall Street + Agregar ámbito en









El deterioro se produce pese a que Amazon todavía registra una suba del 10% en lo que va de 2026, aunque quedó por detrás del S&P 500.

Amazon es la compañía que aplicó la mayor cantidad de despidos en lo que va del año: 16.000. El País

Las acciones de Amazon atraviesan un momento de presión en Wall Street. El papel acumuló una caída cercana al 11% desde el máximo histórico alcanzado en agosto y, tras retroceder otro 2% el martes, terminó por debajo de su media móvil de 100 ruedas, una señal técnica que encendió nuevas alertas entre los inversores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El deterioro se produce pese a que Amazon todavía registra una suba del 10% en lo que va de 2026, aunque quedó por detrás del S&P 500, que avanzó alrededor de 12% durante el mismo período.

La combinación de señales técnicas negativas y nuevos interrogantes sobre el crecimiento de sus principales negocios llevó a algunos analistas a hablar de una “zona de peligro” para la acción.

Las acciones sufren un impacto legal Uno de los principales focos de preocupación apareció en el negocio de publicidad digital. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), junto con 22 estados, presentó una demanda contra Amazon en la que acusó a la compañía de haber cobrado de más a unos 1,2 millones de anunciantes, por un monto superior a u$s20.000 millones entre 2019 y la actualidad.

El temor del mercado pasa por el posible impacto que el caso podría tener sobre una de las áreas más rentables de Amazon. Los inversores temen que eventuales cambios regulatorios reduzcan la rentabilidad del negocio publicitario, que se convirtió en una fuente cada vez más importante de ingresos para la compañía.

Sin embargo, no todos en Wall Street comparten una visión negativa. El analista de Citi Ronald Josey sostuvo que aprovecharía cualquier caída adicional de la acción, al considerar que los anunciantes continúan aumentando su inversión en Amazon, mientras que AWS mantiene una fuerte demanda vinculada con inteligencia artificial y el negocio minorista conserva perspectivas favorables. La otra amenaza: el enorme gasto en inteligencia artificial A la presión regulatoria se suma el fuerte incremento de las inversiones de Amazon en infraestructura de inteligencia artificial. La compañía elevó su presupuesto de gastos de capital (capex) para 2026 hasta aproximadamente u$s220.000 millones. El problema es que el esfuerzo inversor podría crecer todavía más. El analista de Evercore ISI, Mark Mahaney, estima un capex de u$s320.000 millones en 2027 y u$s370.000 millones en 2028. Según sus proyecciones, esto podría llevar a Amazon a registrar un flujo de caja libre negativo de unos u$s50.000 millones tanto en 2027 como en 2028. Pese a estas señales de alerta, el consenso de Wall Street continúa siendo favorable: el precio objetivo promedio ronda los u$s334, frente a una cotización cercana a u$s255, lo que implica un potencial de suba superior al 30%.