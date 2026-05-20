Prestación por Desempleo ANSES: cómo pedir el fondo en mayo y cuáles son los requisitos

El trámite para solicitar el beneficio puede hacerse online y los montos a cobrar varían, según cada situación. Conocé todos los detalles.

Si hubo intercambio de telegramas y el trabajador se consideró despedido, tiene que completar un trámite previo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente la Prestación por Desempleo , que es una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin causa o finalizado su vínculo laboral. El beneficio busca acompañar a los trabajadores.

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La prestación puede tramitarse tanto de manera online como presencial y está dirigido a empleados en relación de dependencia y personal de casas particulares. Además del pago mensual, el programa incluye una cuenta bancaria para cobrar el dinero y la posibilidad de extender las cuotas, pero solo en algunos casos específicos.

La Prestación por Desempleo de ANSES es un beneficio económico pensado para personas que perdieron su trabajo formal o terminó su contrato y necesitan una asistencia temporal mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

El programa alcanza a trabajadores en relación de dependencia cuyo contrato de trabajo se rija por la Ley 20.744 (texto ordenado 1976) de Contrato de Trabajo y sus modificatorias y a trabajadores del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares comprendidos y comprendidas en la Ley Nº 26.844.

El beneficio puede solicitarse en casos de:

despido sin causa

finalización de contrato

quiebra de la empresa

situaciones específicas que hayan provocado el cese laboral.

Además del pago mensual, ANSES garantiza una cuenta bancaria para cobrar la prestación.

empleo desempleo despido Depositphotos

Requisitos obligatorios, según tu tipo de empleo

Los requisitos cambian dependiendo del tipo de relación laboral que haya tenido la persona antes de quedar sin empleo. En el caso de los trabajadores permanentes, se exige contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del trabajo.

Por otro lado, los trabajadores eventuales, de temporada o no permanentes deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y, además, sumar más de 90 días trabajados durante el último año.

Para iniciar el trámite, ANSES solicita documentación que permita acreditar tanto la identidad del solicitante como la situación de desempleo. Los documentos obligatorios son:

DNI original y copia

telegrama de despido o documentación que pruebe el cese laboral

Dependiendo del motivo por el cual terminó la relación laboral también pueden pedir:

carta documento del empleador

contrato vencido

sentencia de quiebra de la empresa

acta de defunción del empleador

certificados médicos por enfermedad o accidente

ANSES computadora

Cómo hacer el trámite en Atención Virtual de ANSES

El trámite puede realizarse de manera online mediante Atención Virtual o de forma presencial en una oficina de ANSES con turno previo.

Para hacerlo por internet, la persona que esta solicitando el beneficio tiene que ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social en la plataforma oficial de ANSES. Una vez hecho eso, tiene que buscar y seleccionar la opción que dice Prestación por Desempleo, para luego cargar toda la documentación solicitada.

El paso a paso es el siguiente:

reunir la documentación personal y laboral

ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave

seleccionar “Prestación por Desempleo”

adjuntar la documentación requerida

esperar la validación del trámite

Una vez aprobado, el organismo le informa al solicitante cuál va a ser la fecha de cobro y habilita la cuenta bancaria en donde se va a acreditar el beneficio.

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¿Cuánto se cobra por el fondo de desempleo y cuántas cuotas son?

El monto que se cobra de la Prestación por Desempleo no es igual para todos los beneficiarios. El organismo calcula el valor tomando en cuenta:

los ingresos que tenía el trabajador

la cantidad de meses con aportes registrados antes de perder el empleo

La duración también varía según cada situación particular. Actualmente, el beneficio puede pagarse entre 2 y 12 cuotas mensuales. En el caso de trabajadores que sean mayores de 45 años, ANSES extiende automáticamente el cobro por seis meses adicionales.

El dinero se deposita en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social abierta por ANSES. Luego, el banco entrega una tarjeta de débito para operar normalmente y retirar el dinero desde cajeros automáticos. En caso de que la persona ya cobre otra prestación social mediante una cuenta bancaria relacionada con el ANSES, se va a usar esa misma cuenta para acreditar el pago.