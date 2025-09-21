Ayuda del Tesoro de EEUU: qué es un swap y el antecedente del acuerdo con China

Se trata de una de las operaciones financieras que más creció en los últimos tiempos. Argentina espera el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, tal como adelantó Ámbito.

Tal como adelantó Ámbito, el apoyo que brindará el Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina consistiría en un swap, es decir, un intercambio de monedas. Este tipo de acuerdo no es nuevo para nuestro país, ya que tiene actualmente un convenio similar con China.