Tal como adelantó Ámbito, el apoyo que brindará el Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina consistiría en un swap, es decir, un intercambio de monedas. Este tipo de acuerdo no es nuevo para nuestro país, ya que tiene actualmente un convenio similar con China.
Ayuda del Tesoro de EEUU: qué es un swap y el antecedente del acuerdo con China
Se trata de una de las operaciones financieras que más creció en los últimos tiempos. Argentina espera el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, tal como adelantó Ámbito.
-
Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei
-
El consumo masivo cayó 1,9% en agosto: cuáles son los rubros más afectados
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Swap
- Tesoro de EEUU
- China
Dejá tu comentario