Murió Juan Manuel Figueroa, "La Momia" de Titanes en el Ring y mítica figura del programa + Agregar ámbito en









El mítico luchador fue despedido por la comunidad del Club Atlético Vélez Sarsfield, donde fue entrenador. Trabajó en el ciclo de Martín Karadagian entre 1974 y 1988.

Figueroa quedó para siempre asociado a uno de los personajes más reconocidos del programa, al interpretar a La Momia entre 1974 y 1988. La Nación

Murió el luchador Juan Manuel Figueroa, mejor conocido como “La Momia” del icónico show de televisión Titanes en el Ring. Tenía 76 años y había dedicado más de cinco décadas a la lucha libre argentina.

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La noticia fue confirmada por El Fortín de Vélez, que publicó un sentido mensaje para despedir al deportista, quien también había sido instructor de pesas y luchador profesional vinculado al club.

Murió Juan Manuel Figueroa, "La Momia" de Titanes en el Ring Figueroa quedó para siempre asociado a uno de los personajes más reconocidos del programa, al interpretar a La Momia entre 1974 y 1988, en una de las etapas más recordadas del programa.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa. Orgullo fortinero, fue instructor de pesas y luchador profesional de Vélez Dejó su huella como "La Momia" además de interpretar a otros recordados personajes de la troupe de Martín Karadagian, como El Olímpico, El Androide y El Indio Cultral-Có", expresó la comunidad en su Instagram.

Además, destacaron que "su disciplina fue un ejemplo para todos en el gimnasio del Poli y en el Marcos Lencina, donde siempre tuvo un consejo para quien lo necesitara".

View this post on Instagram Su trayectoria en Titanes en el Ring Aunque el personaje ya existía antes de su llegada, Figueroa fue quien le dio una identidad propia durante años y en 2019 recordó haber llegado a Titanes casi por casualidad. Practicaba lucha olímpica y, durante un viaje a Mar del Plata, conoció a Karadagián. El encuentro terminó con una invitación para sumarse a la troupe. Su debut como “La Momia” se produjo después de que Juan Enrique Dos Santos dejara el personaje. Rodolfo Di Sarli le propuso a Karadagián probar con Figueroa y la elección terminó marcando su carrera.