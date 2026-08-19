Presión sobre la liquidez: la tasa de financiamiento pyme rebotó al alza en julio y ganaron terreno los plazos cortos

Así lo reportó Vetacap a través de la actualización de su IFP. Se da en un contexto general de tendencia alcista en las tasas, que se encaminan a terreno real positivo.

En línea con el recalentamiento general de las tasas de interés, en un contexto de estrecha liquidez , el costo del financiamiento de las pymes cortó su tendencia a la baja en julio . En paralelo, se percibió una mayor preferencia de los inversores por plazos cortos.

Así lo indicó la sociedad de bolsa Vetacap a través de la actualización mensual de su Índice de Financiamiento Pyme (IFP) . Según el informe, las pymes se financiaron a una tasa nominal anual (TNA) del 25,6% en el séptimo mes del año, 1,09 puntos porcentuales (p.p) por encima en comparación con el mes previo . En términos reales, la entidad calculó un rendimiento negativo de -2,12%, descontando una inflación anual del 28,3%.

Se trató de la primera caída en cinco meses. "Este movimiento en general acompaña escenarios de tensión en la liquidez del sistema o mayor demanda relativa de fondeo de corto plazo ", detalló la institución comandada por Felipe Venancio, Ignacio Pérez Riba y Lucas Calderoni.

En efecto, en julio se verificó una reducción general en los plazos. "Los desplazamientos en esta estructura indican cambios en el apetito por liquidez de corto frente al mediano plazo. El plazo 0-30 días fue el que más ganó participación ", acotó el informe.

Vale remarcar que el IFP reporta la tasa promedio ponderada por monto operado de los principales instrumentos de financiamiento pyme del Mercado de Capitales ( Cheque de Pago Diferido, Pagarés y Factura de Crédito Electrónica en pesos), expresada como TNA vencida. Asimismo, considera únicamente operaciones donde el instrumento califica como pyme bajo las normas del MAV.

Aun así, la tasa fue 17,65 p.p menor a la de un año atrás y más de 30 p.p inferior al pico 59,06% registrado en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

"Que las tasas se vayan por las nubes y después vuelvan a bajar es mucho más traumático que una tasa que se estabilice uno o dos puntos por encima. Si las tasas se estabilizan, se genera previsibilidad y estabilidad", expresó Vetacap frente a estos números. Hacia adelante, señaló que "la trayectoria de inflación esperada y de las tasas de referencia del Banco Central (BCRA) serán clave".

La liquidez presiona sobre las tasas de interés, que se encaminan a terreno real positivo

Cabe enmarcar este encarecimiento del crédito para pymes en un contexto general de presión sobre las tasas. En efecto, la TNA de la caución a un día promedió un 27,5% este miércoles, a la vez que el rendimiento real de las Lecaps parece dirigirse a terreno positivo y los bonos CER muestran retornos por sobre la inflación de casi 10%.

Desde Adcap dijeron que, con la caución alcanzando un 29% durante la jornada, "comenzó a circular el rumor de que Banco Nación había empezado a proveer pesos a una tasa de 28%, lo que llevó a que la tasa comenzara a bajar de forma sostenida". "En la práctica, este flujo de pesos funciona como un techo para las tasas de fondeo y, al mismo tiempo, como un piso para el precio de los bonos, que habían estado golpeados durante la rueda y mejoraron un poco a partir de esta acción", agregaron.

De todos modos, la entidad advirtió que "lejos de mejorar, las condiciones de liquidez se mantienen ajustadas", algo que se refleja en el bajo monto de pesos que toma el BCRA en la rueda REPO.

Por su parte, el economista de la consultora Paramétrica, Nicolás Bertholet, compartió a Ámbito un gráfico que refleja el achicamiento de la brecha entre la tasa de los plazos fijos mayoristas y la inflación mensual. "La tasa real siguió en terreno negativo en julio pero este mes podría finalmente tornarse positiva", pronosticó.

Más financiamiento pyme, a mayor tasa y con premio por aval de SGR

La suba de tasas de las pymes fue acompañada por un incremento mensual del 4,8% en el volumen de operaciones. "Es un movimiento moderado, en línea con la actividad típica del mercado para este período", detalló Vetacap al respecto.

Por otra parte, el informe de la sociedad de bolsa resaltó un spread de 10,63 p.p entre la tasa de un Cheque de Pago Diferido No Garantizado y uno avalado por Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), ubicadas en el 33,82% y 23,19%, respectivamente. "Es un Premium elevado: el sistema de avales SGR aporta un ahorro bruto significativo", destacaron, aunque aclararon que el Premium Neto estimado (que descuenta los costos de la operatoria avalada) es de casi la mitad, mientras que los datos también arrojaron que durante julio ganó peso el financiamiento no garantizado (que representa el 30% del total).

En cuanto a los plazos, las operaciones del segmento Avalado registraron una extensión promedio de 75 días, contra los 57 días del segmento No Garantizado. "Con el respaldo de la garantía, las pymes pueden estirar los vencimientos sin pagar una prima adicional excesiva. Es un dato consistente con la lógica del aval como instrumento de mejora del perfil crediticio", concluyó el trabajo citado.