Tras casi una década, Entre Ríos regresó al mercado internacional de deuda y colocó u$s300 millones al 9,875%

La operación le permite a la provincia reestructurar compromisos, extender plazos y aliviar vencimientos de corto plazo. Además, incluye un canje para optimizar el perfil financiero y reducir el costo de pasivos en pesos, con el objetivo de fortalecer la liquidez en los próximos años.

Entre Ríos regresó al mercado internacional de deuda luego de casi una década y concretó la emisión de un bono con vencimiento en 2033 por u$s300 millones , con una tasa de rendimiento (TIR) del 9,875% anual en dólares, según fuentes del mercado . La provincia salió inicialmente a buscar hasta u$s500 millones , pero finalmente decidió convalidar ofertas por un monto menor, priorizando el costo financiero y la calidad de la demanda.

Desde el Gobierno provincial definieron la operación como “exitosa” , al considerar que permitió mejorar las condiciones frente a antecedentes previos y avanzar en el objetivo de ordenar el perfil de deuda. Según destacaron, la nueva estructura contribuirá a fortalecer la liquidez y dar mayor previsibilidad financiera en los próximos años.

“La colocación apunta básicamente a cancelar otro bono y destinar una parte a obras. Es una buena tasa, 9,875% anual, en el contexto actual”, señaló el economista Fernando Marull en diálogo con Ámbito.

El nuevo bono tiene una vida promedio de seis años , paga un cupón anual del 9,55% con desembolsos semestrales , y contempla un esquema de amortización escalonado: 33,33% del capital en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033 .

En términos de mercado, la emisión se concretó con una prima de 618 puntos básicos sobre un bono soberano estadounidense de similar duración , lo que representa una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread convalidado en la emisión provincial de 2017, informó la Provincia.

La operación, que se enmarca dentro de los límites autorizados por la Legislatura de la provincia a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, incluye además una oferta de recompra y/o canje para los tenedores del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá este viernes 27 de febrero. Ese mecanismo apunta a optimizar el perfil de vencimientos y reducir presiones financieras de corto plazo, explicaron fuentes de la provincia.

Desde la administración provincial señalaron que el objetivo central de la colocación es refinanciar el título vigente y cancelar pasivos en pesos de mayor costo y vencimiento cercano, lo que permitirá ordenar el cronograma de pagos y mejorar la liquidez.

La estrategia financiera busca rediseñar el perfil global de la deuda provincial, extendiendo plazos y descomprimiendo servicios en los próximos años. Según destacaron fuentes oficiales, la nueva estructura dota a la provincia de mayor previsibilidad y evidencia una mejora respecto del esquema heredado al inicio de la actual gestión.

Entre Ríos se suma a otras provincias que ya emitieron deuda en los últimos meses

Con esta operación, la administración entrerriana se alineó con la estrategia de financiamiento que en los últimos meses ya implementaron otros distritos, como Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regresaron al mercado internacional bajo esquemas respaldados por recursos de coparticipación federal.

En diálogo con Ámbito, Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, señaló que la colocación estuvo “bastante en línea con lo que esperaba el mercado”, aunque admitió que el rendimiento quedó por encima del convalidado por otras provincias en emisiones recientes.

“Entre Ríos presenta un perfil crediticio algo más exigente y sus bonos ya venían operando con rendimientos superiores, por eso era razonable que pagara una tasa más alta”, explicó. Aun así, destacó que la operación “confirma que sigue habiendo apetito por riesgo argentino en renta fija”, en un contexto en el que “las tasas globales y emergentes comprimieron y estos créditos todavía ofrecen una prima relevante frente a países vecinos”.

Como referencia, recordó que el Entre Ríos 2028 se negociaba en torno al 7,9% de TIR en el segmento MEP, lo que anticipaba que “en contado con liquidación el rendimiento podía ubicarse unos 200 puntos básicos por encima, en línea con lo que finalmente se convalidó en la emisión”.