Cayeron las escrituras en CABA y hubo menos operaciones con crédito hipotecario

Las escrituras sufrieron una baja del 6,1% respecto de enero 2025 y una caída del 55,2% con relación al mes pasado.

En enero se formalizaron 765 escrituras con hipoteca, lo que marca una caída del 19% frente a un año atrás Depositphotos

El mercado inmobiliario porteño arrancó 2026 con señales mixtas: la cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles mostró una caída, mientras se evidencia la importancia de los créditos hipotecarios en el sector.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en enero se registraron 3.423 escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa una baja del 6,1% respecto del mismo mes de 2025 y una caída del 55,2% respecto del mes pasado. Se trata de un comportamiento esperable para el primer mes del año, históricamente el de menor actividad por cuestiones estacionales.

Sin embargo, el monto total de las operaciones mostró un crecimiento: alcanzó los $590.428 millones, lo que implica un incremento del 36,3% interanual. En la misma línea, el monto promedio por escritura se ubicó en $172.488.567 (equivalente a unos u$s117.128 al tipo de cambio oficial promedio), con una suba del 45,1% en pesos y del 5,5% en dólares.

escrituras Menos créditos hipotecarios El desempeño del crédito hipotecario volvió a ser un factor determinante. En enero se formalizaron 765 escrituras con hipoteca, lo que marca una caída del 19% frente a un año atrás. Estas operaciones representaron el 22% del total, evidenciando una menor incidencia del financiamiento en el arranque del año.

“La primera lectura es que enero es estacionalmente el período de menor actividad. De todas maneras, la medición interanual dio una baja del 6%, aunque en hipotecas marcó un descenso de un 19% y está explicado en casi 200 operaciones menos con crédito”, explicó la presidenta del Colegio de Escribanos porteño, Magdalena Tato.

En ese sentido, la comparación con 2025 estará atravesada por el comportamiento del financiamiento. “El año pasado tuvo niveles arriba de 1.000 operaciones mensuales con hipoteca y llegó a trepar hasta 1.500. El panorama hace pensar que habrá menos actividad allí, pero esperamos que puede llegar un nuevo flujo de estímulos a la vivienda”, agregó. De cara a los próximos meses, el sector encuentra un punto de apoyo en la reducción de costos. Entre las medidas recientes se destaca la baja del Impuesto de Sellos en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 3,5% al 2,7%, junto con la eliminación de este tributo para créditos hipotecarios destinados a vivienda única. Este cambio podría contribuir a dinamizar las operaciones en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo el principal condicionante de la demanda.

