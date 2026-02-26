Rusia volvió a atacar infraestructura crítica de Ucrania, con 420 drones y 39 misiles + Seguir en









Mientras Kiev negocia con Estados Unidos un paquete de inversiones para recomponer el sistema eléctrico y gasífero, el ejército ruso volvió a diezmar la infraestructura ucraniana. La reconstrucción total podría demandar cientos de miles de millones de dólares.

El Gobierno ucraniano busca garantías financieras a largo plazo mientras continúan los bombardeos y las conversaciones diplomáticas.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, afirmó que Rusia atacó infraestructura energética y otras instalaciones clave, con 420 drones y 39 misiles. La nueva ofensiva rusa se da en el medio de las negociaciones de Ucrania y EEUU para reconstruir el soporte eléctrico y gasífero, constantemente diezmado por operaciones del ejército ruso.

Una de las condiciones que impone el Gobierno ucraniano para el fin de la guerra, es recibir inversión para reconstruir la destrucción de su infraestructura crítica. Desde Kiev esperan conseguir inversiones de fondos públicos y privados por u$s800.000 millones en los próximos diez años.

El costo millonario de la reconstrucción y las negociaciones en marcha Un reciente informe del Banco Mundial estimó que la recuperación de la economía ucraniana demandará unos u$s588.000 millones. El cálculo contempla el período entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, y dimensiona el impacto acumulado de casi cuatro años de guerra.

En ese contexto, Rustem Umerov, titular del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, sostuvo que el Gobierno trabajará en un “paquete de prosperidad” orientado a consolidar mecanismos de apoyo financiero, atraer inversiones y establecer marcos de cooperación sostenidos en el tiempo. El mensaje fue difundido a través de la red social X.

El funcionario también señaló que avanzan los preparativos para nuevas instancias de diálogo trilateral con Moscú y remarcó que Ucrania mantiene el foco en “soluciones prácticas”. En la misma línea, Zelenski afirmó que ese es el único camino posible para abordar los puntos más sensibles del conflicto y encaminar un eventual cierre de la guerra.

Las delegaciones de Ucrania y EEUU arribaron con fuerte custodia policial al Four Seasons Hotel des Bergues, ubicado a orillas del lago Lemán, en Ginebra, donde se desarrollan las conversaciones. En paralelo, emisarios estadounidenses mantendrán una tercera ronda de contactos indirectos con Irán por su programa nuclear, en una reunión que contará con la participación del canciller iraní Abás Araqchi y la mediación de Omán. Mientras tanto, desde Moscú insisten en que Kiev debería ceder el 20% restante de la región de Donetsk que aún permanece bajo control ucraniano. El gobierno de Zelenski rechaza esa posibilidad y asegura que no entregará territorio defendido a costa de miles de vidas.