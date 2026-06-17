Tras el aval del Banco Mundial, el BID aprobó otra garantía por u$s550 millones para la Argentina

La asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo permitirá movilizar hasta u$s1.200 millones de financiamiento privado y respaldará reformas en seguridad y justicia impulsadas por el Gobierno.

Según informó el BID, se trata de la primera garantía otorgada al país para respaldar reformas en materia de seguridad y justicia.

La Argentina sumó este miércoles un nuevo respaldo de los organismos multilaterales, apenas un día después del anuncio del Banco Mundial. El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta u$s550 millones que permitirá movilizar financiamiento privado por hasta u$s1.200 millones y mejorar el acceso del país a los mercados internacionales de capital.

Según informó el BID, se trata de la primera garantía otorgada al país para respaldar reformas en materia de seguridad y justicia . La operación se alinea con los objetivos de sostenibilidad fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca mejorar las condiciones de financiamiento de la Argentina.

La garantía respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS) , una iniciativa del gobierno nacional orientada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, mejorar la investigación criminal y aumentar la capacidad del Estado para recuperar activos de origen ilícito.

Desde el BID señalaron que el programa contribuirá a reducir la impunidad de los delitos asociados a organizaciones criminales mediante un fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la inteligencia criminal y el sistema judicial.

El organismo destacó que el costo directo del crimen y la violencia en la Argentina equivale al 3,9% del PBI, un nivel superior al promedio regional. En ese contexto, consideró que las reformas impulsadas por el PROSEJUS podrían contribuir al crecimiento económico sostenible al reducir la criminalidad, mejorar la seguridad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.





Embed The IDB Board approved today a guarantee that will help mobilize $1.2 billion in external financing.



This is the first guarantee provided by @the_IDB for Argentina to support important reforms.



The project has important impact: it will back efforts to strengthen #security and… pic.twitter.com/aDcMxgTZmp — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) June 17, 2026

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó la relevancia de la operación a través de sus redes sociales. "El Directorio Ejecutivo del BID aprobó hoy una garantía que ayudará a movilizar u$s1.200 millones en financiamiento externo. Esta es la primera garantía otorgada por el BID para Argentina en apoyo a importantes reformas", afirmó.

Se suma a la garantía aprobada por el Banco Mundial

La aprobación del BID llega apenas un día después de que el directorio del Banco Mundial diera luz verde a una garantía de financiamiento por u$s2.000 millones para la Argentina.

La asistencia combina una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una cobertura de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En conjunto, ambas herramientas cubrirán el 95% de un préstamo otorgado por bancos privados, con un plazo de seis años y tres años de gracia.

Según explicó el organismo, la estructura busca facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital en mejores condiciones y a menores costos financieros.

Con el aval del BID ya aprobado y a la espera de una nueva asistencia por parte de la CAF, que podría debatirse el próximo 22 de julio por hasta u$s500 millones, el Gobierno continúa sumando respaldo de organismos multilaterales para reforzar su estrategia financiera y cumplir con los compromisos asumidos en el programa económico.