Dólar, bonos, plazo fijo y acciones: cuál fue la inversión ganadora de 2025 y qué rendimiento dejó

La mayoría de los activos financieros argentinos logró ganarle a la inflación y a la suba del dólar en 2025, pese al flojo desempeño del mercado accionario. En ese contexto, la renta fija volvió a posicionarse como la alternativa más consistente, favorecida por tasas reales positivas y una dinámica cambiaria más estable.

De acuerdo con un informe de Ecosur , vinculado a la Bolsa de Comercio de Córdoba , los bonos soberanos en dólares fueron los activos de mejor desempeño del año. El AL30 , con vencimiento en 2030 y legislación local, registró un retorno total del 11,9% en dólares , equivalente a una ganancia del 43,1% en pesos .

El reporte subrayó que, si bien los bonos atravesaron episodios de elevada volatilidad, el riesgo país cerró 2025 en niveles similares a los de fines de 2024 , por lo que el rendimiento estuvo explicado principalmente por el cobro de cupones y el devengamiento de intereses , sin una compresión significativa del spread soberano.

Detrás de los bonos en dólares se ubicó el plazo fijo tradicional , que arrojó un rendimiento anual del 40,7% en pesos . Al igual que en 2024, esta alternativa logró superar al dólar, con una ganancia cercana al 10% medida en moneda dura , y a diferencia del año previo, también consiguió ganarle a la inflación , con un retorno real del 7,7% , incluso por encima del plazo fijo UVA.

Este último replicó prácticamente la suba de precios, con un rendimiento del 31,5% , y superó levemente al dólar, con una ganancia del 2,8% en términos reales .

Las Obligaciones Negociables (ONs) en dólares emitidas por empresas con máxima calificación crediticia local (AAA Argentina, según FIX) ofrecieron un retorno promedio del 6,5% en dólares, equivalente a un 36,3% en pesos. El informe aclaró que existen ONs con mayores rendimientos, aunque con niveles más elevados de volatilidad.

Captura de pantalla 2026-01-15 111904 Rendimiento de activos en pesos durante 2025

En contraste, las acciones argentinas fueron el activo de peor desempeño en 2025. El índice Merval cayó 3% en dólares, incluso considerando dividendos, y en pesos avanzó 24,1%, por debajo de la inflación, quedando claramente rezagado frente al resto de las alternativas.

¿Qué habría pasado con una inversión inicial?

Según los cálculos de Ecosur, una inversión de $10.000 a fines de 2024 habría derivado en los siguientes montos al cierre de 2025:

AL30: $14.310

Plazo fijo en pesos: $14.070

ONs en dólares: $13.630

Plazo fijo UVA: $13.150

Dólar CCL: $12.790

Merval: $12.410

En tanto, una inversión inicial de USD 100 habría arrojado estos resultados:

S&P 500: USD 117

AL30: USD 111

Plazo fijo en pesos: USD 110

ONs en dólares: USD 106

Plazo fijo UVA: USD 102

Merval: USD 97

Captura de pantalla 2026-01-15 112156

Un escenario distinto al de 2024

El informe recordó que en 2024 el activo más rentable había sido el plazo fijo UVA, impulsado por una fuerte apreciación del peso frente a los dólares financieros. En 2025, si bien el dólar paralelo volvió a perder contra la inflación, lo hizo por un margen reducido, lo que permitió que la renta fija en dólares volviera a generar ganancias reales.

Asimismo, la combinación de inflación en desaceleración, tasas reales positivas y menor volatilidad cambiaria favoreció claramente a los instrumentos de renta fija, en detrimento de las acciones, que en muchos casos habían alcanzado máximos históricos en dólares hacia fines de 2024.

“En síntesis, el contexto macroeconómico de 2025 consolidó a los bonos en dólares como el activo argentino de mejor rendimiento”, concluyó Ecosur.