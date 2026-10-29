Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro: "No tenía impedimentos de Interpol" + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete sostuvo que el senador brasileño no registraba restricciones de Interpol que impidieran su salida del país.

Diego Santilli consideró que no hubo irregularidades en la salida de Fávio Bolsonaro desde Argentina. Mariano Fuchila

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento que permitió al senador brasileño Flávio Bolsonaro viajar desde la Argentina hacia Estados Unidos y sostuvo que no existían restricciones migratorias que habilitaran a las autoridades locales a impedir su salida.

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“Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a Estados Unidos vía Guayaquil”, afirmó Santilli este jueves durante su participación en la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario.

El funcionario respaldó así la explicación de la Dirección Nacional de Migraciones, que sostuvo que el dirigente brasileño ingresó al país con la documentación correspondiente y que no registraba impedimentos legales para hacerlo. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autoriza porque no había ningún impedimento”, agregó.

Así llegaba Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Fuga de Flávio Bolsonaro: la Justicia pidió informes a Migraciones por el ingreso y la salida del pais del senador brasileño La fiscal federal Paloma Ochoa pidió avanzar con medidas preliminares en la denuncia realizada contra el presidente Javier Milei y funcionarios del Poder Ejecutivo, en el marco de la investigación sobre el ingreso y salida de Flavio Bolsonaro del país Fuentes judiciales informaron que la fiscal pidió diversas medidas a la jueza María Eugenia Capuchetti, que quedó a cargo del caso.

Ente las medidas se requirieron informes a Migraciones y se pidieron imágenes de cámaras de seguridad del lugar. Se investiga si de alguna manera se violó la ley migratoria en cuanto a la omisión de informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales.

Flávio Bolsonaro partió a Estados Unidos desde Argentina La controversia se desató después de que Flávio Bolsonaro viajara a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas en un avión privado. La aeronave partió desde Puerto Iguazú, en Misiones, realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y continuó hacia Miami. El viaje se produjo pese a las restricciones que había dispuesto la Justicia de Brasil, que incluían la prohibición de salir de ese país y medidas sobre sus pasaportes. Bolsonaro cruzó a la Argentina con documentación que le permitió continuar su recorrido, mientras que las autoridades argentinas sostuvieron que no contaban con una alerta de Interpol ni con una orden que justificara impedirle el traslado. Consultado sobre las circunstancias del traslado, Santilli insistió en que Migraciones actuó de acuerdo con las normas vigentes. Su argumento se centró en la ausencia de impedimentos registrados en la Argentina, sin pronunciarse sobre las decisiones adoptadas por la Justicia brasileña.