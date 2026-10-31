IPS Provincia de Buenos Aires: suspensión temporal de la atención presencial en una oficina + Agregar ámbito en









Jubilados y pensionados podrán dirigirse a dos localidades vecinas; el organismo difundió domicilios, correos electrónicos y horarios para realizar consultas.

Los beneficiarios del sistema previsional cuentan con distintos canales oficiales para realizar consultas y resolver gestiones administrativas. Magnific

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó una modificación en el funcionamiento de una de sus dependencias del noroeste bonaerense. La medida afecta a quienes necesitan realizar gestiones vinculadas con sus haberes, expedientes y otros trámites previsionales.

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Según precisó el organismo, el Centro de Atención Previsional (CAP) de General Villegas permanecerá cerrado temporalmente, mientras que otras dos oficinas de la región quedarán disponibles para recibir a los beneficiarios que necesiten asistencia presencial.

La atención en los Centros de Atención Previsional permite orientar a jubilados y pensionados sobre sus trámites y prestaciones. Magnific Cierre momentáneo del CAP de General Villegas La medida alcanza al Centro de Atención Previsional del IPS situado en General Villegas, una dependencia a la que pueden acudir vecinos de la zona para efectuar consultas y gestionar trámites relacionados con la seguridad social provincial.

Durante el cierre, los beneficiarios dispondrán de otras alternativas para recibir atención. La comunicación busca orientar a quienes tenían previsto acercarse a la sede local y evitar que realicen un viaje sin poder completar la gestión que necesitan.

El alcance de la medida puede ser especialmente relevante para jubilados, pensionados y personas que necesitan resolver cuestiones administrativas vinculadas con sus prestaciones. Para quienes viven en el partido de General Villegas o en parajes alejados de la ciudad cabecera, tener que acudir a otra localidad implica organizar el traslado, revisar los horarios y confirmar qué documentación deben llevar.

La atención en los Centros de Atención Previsional permite orientar a jubilados y pensionados sobre sus trámites y prestaciones. Magnific Las oficinas cercanas habilitadas Para quienes deban resolver gestiones durante el cierre del CAP de General Villegas, el IPS identificó dos dependencias alternativas: una en Carlos Tejedor y otra en Rivadavia, cuya ciudad cabecera es América. Los datos difundidos oficialmente son los siguientes: CAP Carlos Tejedor: funciona en San Martín N.º 190. Para consultas por correo electrónico, el organismo publicó la dirección [email protected]

funciona en San Martín N.º 190. Para consultas por correo electrónico, el organismo publicó la dirección [email protected] CAP Rivadavia: está ubicado en Sarmiento N.º 359, en América. El correo de contacto informado es [email protected] Ambas sedes atienden al público de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30. Ese es el horario general comunicado por el IPS para los Centros de Atención Previsional que se ofrecen como alternativa a la oficina cerrada.

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