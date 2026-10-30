Reapareció Flávio Bolsonaro, dijo que perdió "frente al sistema" y que su fuga "no es señal de debilidad" + Agregar ámbito en









El excandidato presidencial realizó una transmisión en redes sociales en donde prometió volver a la actividad política y aseguró que "no acabó el juego, vamos a continuar luchando".

Flávio Bolsonaro arribó a EEUU el pasado miércoles. Folha de S.Paulo

En medio de las tensiones diplomáticas crecientes entre Brasil y Argentina por su fuga, y la ambigüedad cada vez más marcada de Donald Trump, Flávio Bolsonaro volvió a manifestarse públicamente para justificar el motivo de la huida de su país a dos días de haber sido derrotado electoralmente y con un mandato vigente como senador nacional.

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"Perdí frente al sistema, perdí frente al Poder Judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no me sometería a eso", afirmó en una transmisión emitida a través de sus redes sociales, en donde el excandidato se filmaba en primera persona. Luego aseguró: "Que quede claro que esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían".

Flávipo Bolsonaro apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por haberle solicitado la entrega de sus pasaportes en medio de la investigación judicial que recae en su contra por lavado de dinero. En ese marco, dijo que el magistrado actuó "más rápido de lo que imaginaba" y que "forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza, y todo ello sin consultar a la Procuraduría General de la República".

"Se trata de un caso en el que él me acusa falsamente de tener alguna relación con las cuentas bancarias de un amigo mío, a pesar de que, ese mismo domingo de las elecciones, el Banco Santander había enviado un documento oficial aclarando que yo no tenía absolutamente nada que ver con esa empresa y que nunca había tenido una cuenta allí", insistió.

Flávio se reunió con su hermano Eduardo en Miami. Para finalizar, le pidió a sus seguidores "que se queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando". "Yo voy, a partir de ahora, a volver a estar activo aquí para intercambiar ideas con ustedes, ejercer ese liderazgo que ustedes me dieron, hacer lo que estuviera a nuestro alcance para tener esa resistencia en el Congreso Nacional".

Cancillería argentina y Brasil cruzan versiones Si las relaciones entre la Argentina y Brasil comenzaron a desgastarse por las chicanas y las declaraciones cruzadas, en la última semana lo hizo por un hecho concreto ante el cual nuestro país conserva un estrecho hermetismo: la presunta colaboración del Gobierno argentino en la huída de Flávio Bolsonaro por la frontera nacional, dado que la Justicia brasileña le solicitó su pasaporte y le impidió la salida en el marco de una investigación judicial por lavado de dinero. Según la información relevada, el llamado habría sido a María Emilia Cortés, actual encargada de negocios en Brasilia, por parte de João Marcelo Galvão de Queiroz, director del Departamento de América del Sur. El encuentro habría ocurrido el jueves por la noche y la breve conversación se habría dedicado a pedir explicaciones acerca de la participación del Gobierno argentino por la huída de Bolsonaro en un avión privado hacia los EEUU, con paso por Puerto Iguazú. Cortés es la máxima autoridad diplomática argentina en el país vecino y principal socio comercial, dado que en agosto del 2026 el embajador Guillermo Daniel Raimondi fue expulsado por las tensiones entre Lula da Silva y Javier Milei, en medio de la campaña abierta que realizó el presidente argentino por Flávio Bolsonaro y las difamaciones que hizo hacia su par brasilero. Ante la repercusión en medios nacionales e internacionales, el canciller Pablo Quirno aseguró que las versiones fueron falsas: "No hubo ningún pedido de explicaciones. No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)". El funcionario argentino, que se encuentra en una cumbre de cancilleres del G20 en Atlanta, aún no se expresó sobre las elecciones brasileras ni sobre la fuga de Bolsonaro.