Fuga de Flávio Bolsonaro: archivaron la denuncia en Iguazú, pero sigue la causa en Comodoro Py

El fiscal Aníbal Martínez concluyó que el ingreso y la salida del brasileño fueron regulares. Aclaró que las sospechas sobre la organización del vuelo corresponden al expediente que tramita en Buenos Aires.

La fiscalía de Puerto Iguazú concluyó que Flávio Bolsonaro ingresó y salió de la Argentina con registros migratorios regulares.

La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó la denuncia por el presunto ingreso irregular de Flávio Bolsonaro a la Argentina y dispuso su archivo por inexistencia de delito. La decisión se apoyó en informes de Migraciones e Interpol, pero no alcanza a la investigación que continúa en Comodoro Py sobre la posible intervención de funcionarios y la organización del vuelo privado.

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El fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez sostuvo que Bolsonaro tenía la documentación y la habilitación necesarias para ingresar, transitar y salir del territorio argentino. También concluyó que no se comprobaron irregularidades en la actuación de los organismos de control de esa jurisdicción. Jornada de afiliaciones en PBA

El documento, fechado este jueves, distingue esas conclusiones del expediente que tramita ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti , con intervención de la fiscal Paloma Ochoa . Allí se habían dispuesto medidas preliminares, entre ellas la preservación de imágenes del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú y pedidos de información a organismos nacionales.

Según los registros incorporados al legajo, Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre a las 22:37 por el puente internacional Tancredo Neves . Su salida quedó registrada esa misma noche, a las 23:52 , desde el aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular hacia Ecuador.

Por su parte, Interpol informó que no registraba restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra el dirigente brasileño al momento de responder la consulta. Tampoco encontró antecedentes de restricciones previas de alcance internacional.

A partir de esos informes, Martínez consideró que no correspondía avanzar con las restantes medidas solicitadas por los denunciantes, como registros de cámaras, documentación aeroportuaria y pedidos a empresas de transporte.

Las presentaciones analizadas en Puerto Iguazú habían sido realizadas por Daniel Ricardo Monterde y la diputada nacional Marcela Pagano. Planteaban posibles irregularidades en el cruce fronterizo y en los controles, además de una eventual participación de empresas privadas.

La investigación en Comodoro Py continúa sobre las posibles gestiones vinculadas con el vuelo privado. Folha de S.Paulo

Por qué continúa la investigación en Buenos Aires

La fiscalía misionera aclaró que las sospechas sobre el uso de recursos y la contratación del avión privado exceden su competencia territorial, porque la aeronave había partido previamente desde Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por ese motivo, dispuso remitir una copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N°10, que interviene en la causa CFP 5270/2026, radicada ante el Juzgado Federal N°5.

En ese expediente se incorporaron las denuncias de Gabriel Solano y Esteban Paulón, que pidieron determinar si integrantes del Gobierno argentino colaboraron para facilitar el traslado de Bolsonaro.

Las presentaciones mencionaron al presidente Javier Milei, al asesor Santiago Caputo, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

A pedido de Ochoa, Capuchetti había ordenado preservar las imágenes de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú, sus inmediaciones y la pista, además de requerir informes a Cancillería y Migraciones.

La desestimación en Iguazú queda limitada a los hechos examinados en esa jurisdicción. El propio documento deja a salvo la continuidad de las actuaciones en Buenos Aires sobre los otros aspectos denunciados.