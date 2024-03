Un nuevo exchange global desembarca con todo su arsenal en Argentina: los detalles de su llegada

Ámbito entrevistó en exclusiva a Jason Lau , CIO de OKX y a Alejandro Estrin , Country Manager para Argentina de la empresa, quienes no ocultaron sus planes para la plaza cripto local y dieron un view optimista para el mercado en general.

Alejandro Estrin: América Latina por sí sola la región más importante del mundo para las cripto. Es la región con la mayor adopción de criptomonedas en el mundo y Argentina es el país 15º en adopción de cripto en el mundo, pero ni siquiera estamos a la mitad. Estimamos que el número de usuarios de criptomonedas es de aproximadamente 3,7 millones, más o menos, y esperamos un mercado de tamaño completo de alrededor de 8 millones de personas. Entonces, somos realmente grandes, pero estimamos muchos más.

Jason Lau: En Argentina, la gente entiende las criptomonedas. Aquí no le tienen miedo a estos activos, ni a las nuevas tecnologías. Este país es así en todos los aspectos. Así que esperamos algo realmente bueno con este lanzamiento.

P.:¿Cómo definirían al usuario cripto argentino?

A.E: El usuario de criptomonedas en Argentina está altamente educado. Cuenta con un alto nivel de conocimiento en lo que respecta al ecosistema cripto y ha aprendido de los errores cometidos por otras casas de criptomonedas en el pasado.

J.L.: El usuario promedio está altamente calificado, entiende la tecnología y comprende el mercado. Así que son bastante inteligentes para saber dónde invertir.

P.: Recientemente, también desembarcaron en Turquía, ¿hay alguna relación con que ese país y Argentina ostenten uno de los índices de inflación más altos del mundo?

J.L.: cuando OKX construye productos, busca estar lo más cerca posible del usuario, y por eso, cuando nos expandimos a un país, el objetivo es entender y obtener la mayor cantidad de retroalimentación posible de ese usuario local. Así, ciertamente, Argentina, tiene niveles de educación cripto realmente altos y una conciencia cripto muy sólida. Ahora, esto también es muy similar en Turquía. Vemos rasgos muy similares, no sé si está relacionado específicamente con las tasas de inflación, pero podría ser, o con el rendimiento económico, así que sí, podría ser.

OKXenBA_DIA2 (93).jpg Jason Lau, CIO de OKX y Alejandro Estrin, Country Manager para Argentina. Cortesía de OKX.

A.E.: El usuario turco también está altamente educado. Ejemplifica que Turquía es el número uno en copy trading, una herramienta que ofrece el exchange. Hay traders increíbles, son casi los más profesionales del mundo. No obstante, algunos países tienen economías muy sólidas y también presentan una alta adopción cripto, cada nación tiene sus altibajos y los usuarios, sus propias motivaciones, por lo que no es solo para evitar la inflación invertir en criptos. Quiero decir que es una buena razón para ciertos productos y ciertos usuarios, pero no es la única razón.

P.: ¿Anticipan algún obstáculo con la regulación local?

A.E.: Estamos aquí para ayudar a las regulaciones en todo lo que podamos.

J.L.: Trabajamos en regulaciones alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, en Japón, tenemos licencia allí, en los Estados Unidos, donde también tenemos licencia. Cada país están en distintas etapas y estamos aquí para colaborar, para trabajar con ellos, si tienen preguntas y quieren hablar con nosotros sobre cripto, estaremos contentos, pues podemos trabajar colectivamente para construir un ecosistema cripto, sostenible y saludable.

Sobre OKX en palabras de sus representantes

Lau destaca que el enfoque de OKX está en el usuario. "Queremos ofrecer los mejores productos para los usuarios, colaborar en las regulaciones y partes interesadas de todo el mundo para hacer esto: proporcionar una buena educación y brindar seguridad, ese es nuestro enfoque".

P.: ¿Y cómo se traduce eso en términos de volumen?

A.E.: Ese no es necesariamente nuestra principal preocupación, creemos que un ecosistema cripto saludable implica muchos actores, y queremos ser uno de los más fuertes allí. Esa es la verdad.

J.L.: Hoy, con los mercados recuperándose de un 2022 para el olvido con los ETF de Bitcoin, el ecosistema de BTC está en máximos históricos, y estamos muy emocionados, porque hemos estado trabajando tan duro en los últimos dos años para asegurarnos de estar listos para este momento. Así, de esta manera y en el mejor momento del ecosistema cripto en los últimos dos años, OKX despliega su arsenal en la Argentina.