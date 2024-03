Bitcoin vs. oro: cuál gana la carrera como refugio de valor

No obstante, Goldman Sachs tiene un view "revolucionario" para el futuro del Bitcoin. Según el banco de inversión, la criptomoneda más famosa del mundo podría alcanzar el 50% del mercado de reserva de valor en los próximos cinco años. El gigante financiero dice en un informe con fecha a diciembre de 2023 que en el hipotético caso de que eso ocurra, "el precio de la criptomoneda se dispararía por encima de los u$s100.000, alcanzando una rentabilidad anualizada de entre un 17% y 18%". Así, según Sachs, en comparación con el oro, el Bitcoin posee el 20% del mercado de "reserva de valor" actual, sin embargo, la creciente adopción de activos digitales llevaría ese porcentaje al alza rápidamente.

La capitalización de mercado: oro vs. Bitcoin

De acuerdo con el top 10 de los principales activos por capitalización de mercado que, incluye empresas públicas, metales preciosos, criptomonedas y fondos cotizados en bolsa (ETFs), el oro es el rey del marketcap con u$s14.421 mil millones. Sin embargo, en ese ranking también se encuentra el Bitcoin, no obstante, en la posición número 9 pero por encima de empresas como Meta Platforms y Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

De hecho, al momento de escribir estas líneas, el Bitcoin le pisa los talones a la plata en capitalización de mercado por pocos billones, con lo que si el flujo de los ETF se mantiene en los valores actuales, podría superar al metal y quedaría a un paso de sobrepasar a Alphabet (Google) en marketcap. Esto habla de la gran adopción y aceptación, en un momento excepcional, del Bitcoin.

Distintos activos, inversores distintos

El asesor de inversiones, Gastón Lentini explica en declaraciones a Ámbito que, los operadores que apetecen estos dos activos "son muy diferentes". A lo que se refiere es a que si se observa el precio del oro que, efectivamente, está en máximos históricos; al detallar quiénes son los compradores, "vamos a ver que principalmente son los bancos centrales de todos los países".

bitcoin-oro-plata-crisis.jpg

Lentini sostiene que, ya hace varios años que China, Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, Japón, vienen comprando y comprando oro, "el cual se guarda y se acabó, lo que termina siendo demanda y por ende, presionando el sistema de precios y sin generar ningún valor adicional", puesto que es muy poco el oro que se utiliza para la industria o para joyería. "El grueso del oro se compra para guardar. Esto nos da la idea de que puede haber un riesgo de guerra, de inflación o de huida de las monedas", explica el asesor.

Si bien el oro tiene un punto en común con el Bitcoin, los países que compran BTC no colocan enormes patrimonios en el mercado cripto, exceptuando El Salvador, como un caso extremo. "Los países no buscan refugio justamente en criptomonedas, sino en los activos más conservadores como el oro", sostiene Lentini. "No me imagino a potencias como Reino Unido, China o justamente Rusia, volcando una enorme cantidad de sus propios fondos a Bitcoin, en todo caso, desarrollarían su propio token".

Por su parte, Iñaki Apezteguia, Chief Research Officer de Crossing Capital, agrega en diálogo con este medio que, la brecha por marketcap entre oro y Bitcoin puede achicarse con el correr del tiempo. Sin embargo, advierte que "no" cree que esto suceda en el corto plazo. "Eso no lo creo ni tampoco creo que se logre en este bull market, por más que BTC multiplique por cuatro o cinco veces su valor, para que eso se traduzca en capitalización de mercado, básicamente no se tendría que vender más oro. No le veo tan cercano".

Bitcoin vs. oro, ¿entonces quién gana la carrera?

Azpesteguia se la juega y advierte que, en rigor, "si estamos hablando de performance de precio", la decisión "es incuestionable". A lo que se refiere el experto cripto es a que "Bitcoin ya demostró desde el principio de 2023 un aumento de más del 300%", mientras que el oro, indica, "no ha tenido ese crecimiento". Obviamente, aclara que la cripto tiene un marketcap más chico, entonces cuenta con más posibilidades de crecer que el oro. En ese sentido, considera que la carrera "la va a seguir dominando Bitcoin este año y el año que viene". Pero para que el marketcap total de Bitcoin supere al del oro, "me parece que hay que esperar algunos años más".

En tanto, Lentini, agrega que en un mano a mano entre el oro y el Bitcoin, "de acá a fin de año" definitivamente se inclinaría por Bitcoin. Su respuesta la justifica en el creciente interés que existe por la criptomoneda, a lo que menciona como que "está muchísimo más arriba de la mesa y tiene muchísima más y mejor publicidad que el oro".

Al profundizar en los fundamentos, es cierto que ambos activos no generan "un flujo de ingresos directo como las acciones o los bonos" pero Lentini apuesta a que "de acá a fin de año, suba más el Bitcoin que el oro". No obstante, ilustra un ejemplo que cambia las condiciones de la pregunta: "si tuviese que invertir el patrimonio de toda mi familia de acá a fin de año, bueno, no invertiría menos del 90% en oro y en todo caso pongo un poquito en Bitcoin, si fuesen los únicos activos del mundo", por ello de la volatilidad del activo digital.

Expuesto todo lo anterior, pareciera que el gran ganador entre los activos refugio es el Bitcoin, pues a pesar de lo cambiante que lo caracteriza ostenta un rendimiento casi que inigualable por lo que todo dependerá del perfil inversor, si bien ambos activos son volátiles los criptoactivos son mejores instrumentos para los más arriesgados. Algo que no se puede pasar por alto es que el halving y el crecimiento de los ETF juegan a favor de Bitcoin, sin perder de vista el grado de aversión al riesgo.