Wall Street cerró en rojo y Tesla se desplomó tras los resultados decepcionantes del cuarto trimestre

La incertidumbre sobre las políticas de Trump hizo que los inversores se volvieran cautelosos en las últimas semanas, lo que provocó una cierta toma de ganancias después de un repunte inicial en Wall Street en respuesta a la victoria electoral de Trump a principios de noviembre.

Los operadores también temen que las políticas de Trump puedan mantener la inflación elevada a largo plazo, lo que invita a menos recortes de las tasas de interés por parte de la Fed. El banco central señaló recientemente un ritmo más lento de recortes de tasas en 2025, citando preocupaciones sobre la inflación rígida y un mercado laboral sólido.

¿Qué pasó con algunas de las acciones en la primera rueda de Wall Street del año?

Las acciones de Tesla cayeron más del 6% en la apertura después de que el fabricante de vehículos eléctricos informara un récord de entregas de vehículos en el cuarto trimestre, dijo la compañía el jueves. Sin embargo, las entregas estuvieron por debajo de las expectativas de consenso, ya que sus entregas en el trimestre fueron de 495.570, por debajo de la estimación de 512.277. La firma también produjo aproximadamente 459.000 vehículos durante el trimestre.

Apple sufrió una pérdida del 2,8%, en medio de su política de ofertas para los últimos modelos de iPhone en China, una medida poco común que apunta a una creciente competencia de los rivales nacionales en el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo.

La empresa de la manzana está lidiando con la disminución de la participación de mercado en el importante mercado chino, con la competencia de los fabricantes locales cada vez más intensa.

Entre las acciones ganadoras de la jornada se destacaron Kosmos Energy (+6,9%), Meta (+1,5%) y Dash (+1,4%). Por el contrario, entre las perdedoras resaltaron Boeing (-3,3%), Palantir (-2,2%) y BIIB (-1,5%).

El crudo avanzó por optimismo de chino

Los precios del crudo subieron el jueves, ayudados por la disminución de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, mientras que los operadores observaban con cautela una recuperación económica en China, el mayor importador del mundo.

Los futuros del crudo estadounidense (WTI) subieron un 2,6% a u$s73,63 el barril, mientras que el contrato Brent subió un 2,3% a u$s76,39.

El presidente chino, Xi Jinping, dijo el martes en su discurso de Año Nuevo que el país implementaría políticas más proactivas para promover el crecimiento en 2025. La actividad fabril de China creció en diciembre, según la encuesta del sector privado Caixin/S&P Global del jueves, pero a un ritmo más lento de lo esperado. Esto se hizo eco de la encuesta oficial del martes y sugirió que el estímulo de las políticas está llegando gradualmente a la segunda economía más grande del mundo.

En paralelo, el Instituto Americano del Petróleo informó el martes que los inventarios de petróleo de Estados Unidos cayeron en 1,4 millones de barriles la semana pasada.

Los datos oficiales de la Administración de Información Energética se publicarán más tarde el jueves, y una caída en los inventarios de petróleo de Estados Unidos tiende a indicar un aumento en la demanda de petróleo crudo.

Los economistas de Goldman Sachs enumera 10 preguntas clave para 2025

Los economistas de Goldman Sachs puntualizaron diez preguntas críticas que configuran las perspectivas de la economía estadounidense en 2025 en una nota del lunes y Reuters las difunde.

La compañía pronostica un crecimiento del PBI del 2,4% para 2025, superando el consenso del 2%. Atribuyen esto a la sólida demanda interna privada y la inversión empresarial respaldada por la inteligencia artificial e incentivos federales como la Ley de Reducción de la Inflación.

Respecto del gasto del consumidor, espera que aumente un 2,3%, impulsado por sólidas ganancias de ingresos reales, un mercado laboral fuerte y efectos de riqueza de los mercados de valores en alza.

Goldman no cree que el mercado laboral se debilite. Se espera que la tasa de desempleo baje ligeramente al 4% para fines de 2025. El Banco de Inversión piensa que el fuerte crecimiento de la demanda y la desaceleración de la oferta de mano de obra inmigrante contribuirán a esta estabilidad.

El informe también anticipa que la inflación básica del PCE caerá al 2,1% para fines de año, salvo que haya impactos arancelarios, a medida que se alivien las presiones salariales y disminuya la inflación de recuperación.

En cuanto a las tasas, predice tres recortes a un ritmo trimestral o cada dos reuniones en marzo, junio y septiembre de 2025. Esta postura moderada refleja la confianza del banco en la disminución de la inflación y los impactos moderados de las posibles políticas arancelarias.

Los economistas de Goldman Sachs anticipan que la Fed aumentará su estimación de tasa neutral mediana al 3,25% o más, lo que refleja influencias más amplias de la demanda.

Por otra parte, no creen que Trump tome una postura agresiva en contra del presidente de la Fed Jerome Powell. Afirmaron que la impresión que tienen "es que la Casa Blanca concluyó durante el primer mandato de Trump que no puede destituir al presidente porque la ley solo lo permite por una causa justificada, y es poco probable que los tribunales estén de acuerdo en que no cumplir con los recortes de tasas cumple con este estándar".

Goldman prevé que la inmigración neta disminuya a 750.000 al año, en línea con las políticas más estrictas de la administración Trump, y aranceles más altos para las importaciones chinas, pero sin un escenario de aranceles universales, por los riesgos económicos y políticos.

Por último, la reducción del déficit la ven poco probable, con recortes de impuestos y gastos de defensa que compensan las restricciones fiscales. "También esperamos que el crecimiento del gasto federal aumente un poco, particularmente en defensa. Un aumento modesto en los ingresos arancelarios, como se señaló anteriormente, compensaría en parte estos cambios”, concluyeron.