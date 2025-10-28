Microsoft y OpenAI alcanzaron un nuevo acuerdo que valora a la inteligencia artificial en u$s500.000 millones

Ambas comunicaron una alianza para que OpenAI pase a ser una sociedad de utilidad pública y cotice en bolsa. Microsoft tendría una participación de más del 25% y algunos derechos sobre los productos de la IA.

Las compañías Microsoft y OpenAI comunicaron este martes que llegaron a un acuerdo para que el desarrollador de ChatGPT se reestructure y se convierta en una sociedad de utilidad pública. Esto la valuará en u$s500.000 millones, despejando el camino para que se convierta en una empresa que cotice en bolsa.

Microsoft tendría una participación de unos u$s135.000 millones -o el 27%- en OpenAI Group PBC, que estará controlada por la OpenAI Foundation , una organización sin ánimo de lucro.

El acuerdo elimina una restricción importante para recaudar capital para OpenAI, fundada como un grupo de seguridad de IA sin fines de lucro. La misma firmó un acuerdo en 2019 con Microsoft que le dio derechos sobre gran parte del trabajo de OpenAI a cambio de proporcionar los costosos servicios de computación en la nube necesarios para llevarlo a cabo.

Las acciones de Microsoft subían un 4% tras el acuerdo, que podría allanar el camino para que OpenAI cotice en bolsa en el futuro. El acuerdo mantiene a las dos empresas entrelazadas al menos hasta 2032 con un contrato masivo de computación en nube.

inteligencia artificial Dicho acuerdo le asegura a Microsoft retener algunos derechos sobre los productos y modelos de IA de OpenAI. Depositphotos

El acuerdo anterior de Microsoft de 2019 contenía muchas disposiciones que dependían de cuándo OpenAI alcanzara ese punto, y el nuevo acuerdo requiere que un panel independiente verifique las afirmaciones de OpenAI de que alcanzó la IAG.

"OpenAI completó su recapitalización, simplificando su estructura corporativa", dijo el presidente de la junta de la Fundación OpenAI Bret Taylor, en una publicación de blog. "La organización sin ánimo de lucro mantiene el control de la entidad con ánimo de lucro, y ahora tiene un camino directo a los principales recursos antes de que llegue IAG", agregó.

Microsoft invirtió u$s13.800 millones en OpenAI y el acuerdo alcanzado el martes implica que Microsoft generó un rendimiento de casi diez veces su inversión. El responsable de investigación tecnológica de DA Davidson Gil Luria afirmó que el acuerdo "resuelve el antiguo problema de que OpenAI esté organizada como (una organización) sin ánimo de lucro y establece los derechos de propiedad de la tecnología frente a Microsoft".

La nueva estructura debería proporcionar más claridad sobre la vía de inversión de OpenAI, facilitando así la recaudación de más fondos. Microsoft también dijo que llegó a un acuerdo con OpenAI por el que el desarrollador de ChatGPT comprará u$s250.000 millones en servicios de computación en nube Azure.

A cambio, Microsoft dejará de tener derecho de tanteo para prestar servicios informáticos a OpenAI y además dijo que no tendrá ningún derecho sobre el hardware producido por su colega. En marzo, OpenAI compró io Products, la empresa del antiguo jefe de diseño de Apple, Jony Ive, en una operación de u$s6.500 millones.

Microsoft sigue los pasos de OpenAI: relanza un navegador con inteligencia artificial

Microsoft presentó, el pasado jueves, una nueva actualización para su asistente de inteligencia artificial, que incluye una integración más profunda dentro de uno de sus productos clave: el navegador Edge. Con esta apuesta, la compañía busca posicionarse en la nueva categoría de “navegadores con IA”, - que fue revolucionada por OpenAI en los últimos días- con una experiencia que busca ir más allá de una simple extensión o complemento.

El director ejecutivo de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, detalló que "el Modo Copilot en Edge se está convirtiendo en un navegador con IA que se convertirá en tu compañero dinámico e inteligente". En este sentido, agregó que - según los permisos que habiliten los usuarios - Copilot "puede ver y analizar tus pestañas abiertas, resumir y comparar información, e incluso realizar acciones como reservar un hotel o rellenar formularios"