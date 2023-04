Wall Street opera con cautela a la espera de los datos de inflación en EEUU

En ese marco, el índice S&P500 apenas registra cambios con subas del 0,6%. Las bajas en acciones de gran capitalización como Microsoft Corp y Amazon.com Inc lastraban al Nasdaq -0,5%, mientras las alzas en valores industriales como Caterpillar Inc impulsaban al Dow Jones un 0,19%.

La esperanza de que la Fed ponga fin pronto a su agresivo endurecimiento de la política monetaria ayudó al S&P 500 a estabilizarse en lo que va de abril, después de que la quiebra de dos prestamistas medianos estadounidenses provocó una venta masiva el mes pasado.

Sin embargo, un sólido informe sobre el mercado laboral publicado el viernes elevó las apuestas a que el banco central estadounidense subirá las tasas de interés en 25 puntos básicos en mayo, y los operadores del mercado monetario valoran en casi un 70% la probabilidad de que se produzca esta alza, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

Esto marca un cambio en las apuestas de los operadores de una pausa en el endurecimiento de la política monetaria de la Fed después de que los recientes datos económicos débiles plantearan la posibilidad de una recesión en Estados Unidos.

Los datos del miércoles mostrarían que los precios al consumidor aumentaron un 5,2% en marzo, tras subir 6,0% en febrero. Sin embargo, los precios subyacentes habrían ganado un 5,6%, a un ritmo ligeramente superior al 5,5% de febrero.

Los inversores también examinarán el viernes los informes de resultados de los grandes bancos estadounidenses Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co en busca de pistas sobre la salud general del sector bancario.