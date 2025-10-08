Wall Street rebota en el premarket a la espera de una nueva ronda de declaraciones de la Fed

Los futuros suben este miércoles luego de una breve pausa en el rally récord de Wall Street, mientras los inversores buscan pistas sobre la trayectoria de la tasa de interés, en el marco del cierre del gobierno de Donald Trump.

Siguen sin conocerse los datos oficiales de empleo e inflación por la parálisis del gobierno de EEUU.

Tras el cierre en rojo del martes , los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este miércoles, con una nueva ronda de miembros de la Reserva Federal (Fed) exponiendo esta jornada y con la publicación de las actas de la autoridad monetaria como plato fuerte. Además, el "shutdown" del gobierno federal norteamericano continúa por séptimo día consecutivo.

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,35% y merodea su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,70% y el CAC francés acompaña con 0,84%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,81%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,48%, el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,34%. Por su parte, ni la bolsa de Shanghái en China ni el Kospi 50 operaron esta jornada.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,20% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,24%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,25% al alza.

En la previa, las acciones con mayor volatilidad son Equifax (+1,3%), Freeport-McMoran (+1,3%) y Newmont Goldcorp (+0,9%). En la vereda opuesta, apenas un par de empresas cotizan en rojo, entre las que se incluye Fair Isaac (-3,17%) y Live Nation Entert (-1,83%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos 6 meses, el Nasdaq sube 50%, el S&P 500 acompaña con +35% y el Dow Jones le sigue con +24%.

Nueva ronda de declaraciones de la Fed

A la falta de datos oficiales por el cierre del gobierno de EEUU, los inversores le prestan aún más énfasis a las declaraciones de los miembros de la Fed, que durante los últimos días brindaron declaraciones tanto a favor de un recorte de tasas, como es el caso de Stephen Miran, como en contra, como Jeff Schmid.

Este miércoles, expondrán el vicepresidente de supervisión del organismo, Michael Barr; el titular de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee; y su contraparte de Dallas, Lorie Logan, y Minneapolis, Neel Kashkari.

Además, se conocerán las actas de la última reunión del Comité Federal de Comité Abierto (FOMC), el organismo de la Fed encargado de decidir sobre las tasas, correspondientes al encuentro de septiembre, cuando se redujo en 25 puntos los tipos.