Wall Street: Nvdia se derrumbó más de 6% y arrastró al Nasdaq

Además, un informe del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo para la semana que terminó el 24 de agosto se situaron en 231.000, ligeramente por debajo de las estimaciones de los economistas de 232.000.

Las solicitudes semanales, menores a las esperadas, se producen incluso cuando numerosas empresas han anunciado recortes de empleo. Pero aunque los riesgos para el mercado laboral están aumentando, "dudamos de que las solicitudes vayan a acelerarse bruscamente en el corto plazo", dijo Jefferies Banca de Inversión en una nota del jueves.

wall street nyse acciones mercados bolsas finanzas El miércoles, Nvidia cayó un 3% después de publicar sus últimos resultados el miércoles por la tarde. Depositphotos

La Reserva Federal anuncia

Las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés en septiembre han impulsado los índices de Wall Street en las últimas sesiones, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sentó las bases para una reducción en el simposio de Jackson Hole la semana pasada.

Otra voz de la Fed con algunas dudas

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que “puede que haya llegado el momento” de recortar, pero que sigue buscando datos adicionales que respalden la baja de las tasas de interés el mes que viene. Bostic reiteró que su calendario para los recortes previstos se había adelantado después de que la inflación cayera más rápidamente de lo que esperaba y la tasa de desempleo aumentara con mayor rapidez. Aun así, se mantuvo cauto.

“No quiero que nos encontremos en una situación en la que recortemos y luego tengamos que volver a subir las tasas”, dijo Bostic el miércoles en un acto organizado por el Club Stanford de Georgia y la Asociación de Antiguos Alumnos Negros de Stanford-Atlanta. “Así que, si voy a errar por un lado, va a ser esperar más tiempo sólo para asegurarnos de que no tenemos ese sube y baja”, dijo, añadiendo que ese no es su escenario base.

¿Qué paso con las acciones?

Nvidia cayó un 6,4% ante unas previsiones débiles, pero datos económicos positivos han permitido a Wall Street pasar por alto las pérdidas, ante unos beneficios superiores a los previstos para el trimestre de mayo a julio, así como de una recompra de acciones por valor de 50.000 millones de dólares.

Sin embargo, los analistas de Wall Street siguen siendo optimistas respecto de las acciones, citando la fuerte demanda de los proveedores de servicios en la nube de chips de inteligencia artificial de Nvidia, incluidos los nuevos chips Blackwell que se lanzarán en el cuarto trimestre.

"Creemos que todavía es demasiado pronto para empezar a descontar, ya que los principales CSP (la automatización de redes de CSP es el proceso que utilizan los proveedores de servicios de comunicación para automatizar la administración y el aprovisionamiento de la red y lograr la máxima eficiencia), siguen indicándonos un aumento de la demanda y una ampliación de la duración de los compromisos de capacidad de sus clientes, nada de lo cual sugiere que estemos cerca de que las cosas se renueven", afirmó UBS Banco de Inversión en una nota.

Las acciones de Dollar General cayeron un 30% después de que el minorista de descuento redujera su pronóstico de ventas anuales en las mismas tiendas, y los clientes recortaran el gasto en sus productos de mayor margen.

Las acciones de Salesforce se mantuvieron estables después de que el fabricante de software empresarial informara de unos sólidos resultados fiscales del segundo trimestre que superaron las estimaciones y aumentaron su perspectiva de ganancias para todo el año.

Los títulos de CrowdStrike subieron un 3% gracias a unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, incluso después de que la empresa de ciberseguridad redujera sus previsiones de ingresos y ganancias tras la interrupción global del servicio del mes pasado.

Sin embargo, algunos operadores de Wall Street creen que el alza es limitada en el corto plazo para las acciones porque se necesita más claridad sobre las tendencias de crecimiento del año fiscal 2026.

Mientras tanto, Affirm Holdings Inc subió un 31% después de informar de unos resultados optimistas en el primer trimestre, tras los resultados del cuarto trimestre fiscal que superaron las estimaciones de Wall Street. Las previsiones de la empresa de compro ahora y pago después sugieren que es probable que obtenga beneficios operativos a finales del ejercicio fiscal, según afirmó RBC Royal Bank servicios financieros, en una nota.

OpenAI desbordada de pedidos de inversión

Apple está en conversaciones para invertir en OpenAI como parte de una nueva ronda de financiación que valoraría al fabricante de ChatGPT por encima de los 100.000 millones de dólares, según informó el jueves el Wall Street Journal.

La noticia llega un día después de que el Journal informara de que la firma de capital de riesgo Thrive Capital invertiría alrededor de 1.000 millones de dólares en OpenAI, liderando la ronda de financiación.

También se espera que Microsoft, que respalda a OpenAI, invierta en la firma, según el informe. Sin embargo, todavía se desconocen los detalles sobre cuánto invertirán Apple y Microsoft.