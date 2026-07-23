Italia va por Pep Guardiola pero sondeó también a Carlo Ancelotti: a todo o nada para salir de su peor crisis

Paolo Maldini confirmó que la Federación Italiana mantuvo conversaciones con Carlo Ancelotti antes de avanzar por Pep Guardiola , en la búsqueda del entrenador que saque a la Azzurra de una crisis histórica que ya la dejó afuera de tres mundiales consecutivos.

Paolo Maldini reveló que la FIGC inició contactos con Carlo Ancelotti y luego con Pep Guardiola, en un intento por reconstruir a una selección que atraviesa el momento más delicado de su historia reciente.

La federación italiana de fútbol (FIGC) vuelve a estar en el centro de la escena del mundial, tras dialogar en primer lugar, con el exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola , y ahora, según confirmaron este jueves, con el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti .

Paolo Maldini , flamante director deportivo de la federación italiana, participó este jueves de una reunión con los clubes de la Serie A junto al nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malagò , donde fue consultado por el proceso de selección del futuro entrenador.

"Sinceramente, hoy no podemos dar noticias sobre lo que está pasando. Han identificado a uno de nuestros objetivos" , respondió Maldini cuando le preguntaron por Guardiola durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Sin embargo, el exdefensor del Milan sorprendió al revelar que el primer nombre al que recurrió la federación fue el de Carlo Ancelotti .

"No podemos ocultar que también hablamos con Carlo Ancelotti antes de hablar con Pep. Sinceramente, nos pareció correcto empezar por los mejores del mundo, para ver su disponibilidad general" , explicó.

Ancelotti renovó en mayo su vínculo con Brasil hasta el Mundial de 2030. Sin embargo, la Verdeamarela viene de protagonizar una de sus actuaciones más decepcionantes en la máxima cita del fútbol, al quedar eliminada en los octavos de final tras caer 2-1 frente a Noruega.

A sus 67 años, Ancelotti continúa siendo uno de los entrenadores más exitosos de la historia. Ganó títulos de liga en Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania, además de convertirse en el único técnico con cinco Champions League en su palmarés.

La horrible racha mundialista de Italia

La FIGC tiene la expectativa de anunciar al nuevo DT de la Azzurra durante esta semana. El que se haga con el cargo, tendrá la difícil de tarea de levantar a un gigante dormido, que no disputa una Copa del Mundo desde 2014 (se ausentó en 2018, 2022 y 2026) y de también, pasar una fase de grupos, cosa que tampoco logra Italia desde hace muchísimos años.

La última vez que clasificó a una fase eliminatoria de un Mundial fue en 2006, ya que en 2010 y 2014 protagonizaron el principio de una agonía que por ahora no tiene fin.

A pesar de la espantosa racha en Mundiales, al menos hubo un oasis de fútbol en la Euro 2020, cuando la Italia de Roberto Mancini gritó campeón en Wembley ante Inglaterra, en una agónica tanda de penales. Sin embargo, ni siquiera ese destello europeo la hizo regresar a las citas máximas del fútbol, ni en 2022 ni el 2026, con 48 selecciones clasificadas.