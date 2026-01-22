Wall Street extiende su avance y las bolsas europeas se recuperan ante el principio de acuerdo por Groenlandia + Seguir en









Los principales índices del mercado neoyorkino suben hasta 0,9% en el premarket luego del fuerte rebote del miércoles. Afloja el oro ante la distensión geopolítica.

Wall Steet extiende el tono positivo. Reuters

Los mercados globales reflejan este jueves el incipiente alivio en las tensiones geopolíticas y, sobre todo, la confirmación por parte de Donald Trump de que no aplicará los aranceles con los que había amenazado ante un principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia. Los principales índices de Wall Street extienden las alzas y las bolsas de Europa inician un repunte.

En el premarket neoyorkino, los futuros del índice tecnológico Nasdaq 100 trepan 0,9%, al tiempo que los del S&P 500 ganan 0,7% y los del industrial Dow Jones avanzan 0,4%.

Ya este miércoles, después del discurso de Trump en Davos y del anuncio vía redes del principio de acuerdo con la OTAN, esos tres índices habían repuntado 1,2%.

En línea con Wall Street, rebotan las bolsas europeas y afloja el oro En el mismo sentido, las principales bolsas de Europa iniciaron un rebote. El índice Euro Stoxx 50 sube 1,1%, el alemán DAX aumenta 1,2% y el CAC francés 1,1%.

Como contracara, el oro baja 0,4% y se aleja del récord que alcanzó en la víspera ante el fuerte flujo de capitales en busca de refugio que recibió el metal precioso en medio de la incertidumbre global. Con todo, se mantiene en un muy alto nivel de u$s4.820 la onza.