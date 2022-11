Wall Street rebotó de la mano de Best Buy y del repunte del petróleo

En la víspera, las autoridades de Pekín suspendieron las clases presenciales en las escuelas y guarderías tras registrar dos muertes el domingo y casi mil nuevas infecciones, mientas diversas ciudades chinas registran rebrotes y algunas como Shijiazhuang (norte) revierten recientes ajustes a la política de 'cero covid'.

"La ironía es que la historia de la reapertura de China ha sido un gran impulsor positivo del riesgo relacionado con China y de los mercados en general durante las últimas semanas, por lo que estamos moviéndonos entre el banquete y la hambruna en esta historia", apuntó el analista de Deutsche Bank, Jim Reid, citado por la web especializada Market Watch.

Best Buy Co. Inc. se disparó como la acción con mejor desempeño en el S&P 500, después de que el minorista pronosticó una caída menor en las ventas anuales que la anunciada anteriormente y expresó su confianza en que un aumento en las ofertas y descuentos atraerá a más clientes. Las ganancias de la firma ayudaron a impulsar el sector minorista de S&P 500.

Además, el sector energético brindó más apoyo a Wall Street, luego de que Arabia Saudita dijo que la OPEP+ se apegaría a sus recortes de producción.

Según Reid los inversores están valorando que aunque en el corto plazo puede haber muchas más restricciones, habrá reaperturas que se prolonguen más a partir de primavera por lo que "los mercados están esforzándose en valorar esto".

Por sectores, las mayores ganancias eran para el energético (1,4 %), el de materias primas (0,94 %) y el de servicios públicos (0,88 %), mientras que amanecían en negativo los sectores de comunicaciones (-0,34 %) y el tecnológico (-0,06)