Warren Buffet compró una petrolera en medio de la suba de precios y sus acciones se dispararon un 45%

Así, la petrolera americana ha entrado en el 'top ten' de las compañías más importantes para Berkshire, que controla ya un 12% del capital de Occidental Petroleum. Además, Buffett puede alcanzar hasta un 20% del capital, debido a un acuerdo de 2019 que ayudó a financiar la compra de Anadarko por parte de Occidental.

Las acciones de Occidental han subido casi un 90% en los últimos 12 meses debido al aumento de los precios del petróleo, algo que está siendo aprovechado por Berkshire Hathaway para reforzar su participación en la compañía. En la última semana de febrero, la petrolera se disparó un 45% en medio de una suba de precios a valores récord.

Los consejos de Buffet en tiempos de guerra

"Si las acciones están más baratas, será más probable que las compre", dijo el inversor en una entrevista para CNBC cuando se produjo la adhesión de Crimea a Rusia, según recopiló Business Insider respecto a lo que haría con la baja en el valor de las acciones.

"Vas a invertir tu dinero en algo a lo largo del tiempo. De lo único que podés estar seguro es de que si entramos en una guerra muy importante, el valor del dinero bajará", aseguró.

En esa misma línea, consideró que dicho proceso ocurrió durante "todas las guerras", por lo que "lo último" que se debería hacer es quedarse con el dinero durante un conflicto bélico.

Por otra parte, se refirió concretamente al valor de las compañías norteamericanas en tiempos de conflictos. De esta manera, consideró que "las empresas estadounidenses van a valer más dinero. Los dólares van a valer menos, así que ese dinero no va a comprar tanto".

De cara al futuro y sobre las próximas décadas, Buffet resaltó este último concepto e hizo énfasis en que es mejor idea "poseer activos productivos" que "trozos de papel o bitcoins".

Sobre la primera inversión del consejero delegado de Berkshire Hathaway a los once años, este colocó u$s115 en tres acciones de Cities Service. "No tenías que elegir acciones ganadoras. No tenías que elegir un momento ganador ni nada por el estilo. Básicamente, solo tenías que tomar una decisión de inversión en tu vida".

Así es como este se confió en el andar económico del país norteamericano: "Estaba convencido de esto en la Segunda Guerra Mundial, durante la crisis de los misiles en Cuba, el 11 de septiembre y en la crisis financiera".