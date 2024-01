Fondo: hubo acuerdo y se definió un desembolso de u$s4.700 M

La misión del FMI arribó al país el viernes y, como es habitual, al término de la visita se emitió un comunicado sobre la marcha de las negociaciones, que se acompañó con un texto más acotado por parte del Gobierno. El anuncio era esperado por el mercado. Finalmente, no incluye el envío de divisas frescas adicionales y el Fondo se limitará a girar las recursos necesarios para cubrir los vencimientos de capital del período diciembre-abril (no así los intereses por unos u$s600 millones que habrá que abonar en marzo).

A su vez, el funcionario afirmó que “un acuerdo nuevo hubiera implicado mucho mayor tiempo y, dada la situación que recibimos de crisis donde teníamos que hacerle frente a un pago al Fondo mismo a la semana de haber asumido sin tener la plata, la alternativa más viable fue lo que hemos hecho: conseguir la plata para pagarle al Fondo y conseguir reflotar el acuerdo para garantizar que no va a haber sobresaltos en los próximos cuatro meses”.

Caputo sostuvo que está abierta la posibilidad de acceder a nuevos préstamos pero que esa no es la intención del Gobierno: “Creemos que es hora de que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es su adicción al exceso de gasto público y al déficit fiscal, que es en definitiva el que termina generando los problemas que después la sociedad sufre”.

Por su parte, Bausili aclaró que no hay cambios en la política cambiaria ni monetaria. “Las metas están basadas en base a una meta de acumulación de reservas y eso quiere decir que no hay una meta de inflación ni de agregados monetarios: ese esquema no cambió de ninguna manera”, explicó.

El ministro expresó su interés en que el Congreso apruebe el proyecto de ley ómnibus que incluye puntos centrales del plan fiscal, como la suba de retenciones, la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, el blanqueo y la moratoria, entre otros. Dijo que si la iniciativa no prospera, no se volverá a la meta vigente hasta esta revisión (que era de un déficit primario de 0,9% del PBI). Y advirtió: “Por supuesto que en la medida de que la ley no pase las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”.

El FMI celebró el plan de ajuste y señaló: “A medida que se implementan las políticas y se reconstruye la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.