Francella, piloto en apuros en irregular film de suspenso

El planteo de “La extorsión” es original y sirve para un sólido thriller, al menos durante buena parte de la proyección. Hay un piloto veterano interpretado por Guillermo Francella cuya vida entera es volar aviones de línea, que de buenas a primeras un 1 de enero es llevado a la fuerza al aeropuerto por dos agentes de inteligencia. Ocurre que el piloto ha ocultado los informes sobre su sordera progresiva con una médica, que es su amante, y el espía Pablo Rago le explica que si eso se revelara no sólo lo dejaría sin trabajo y con un juicio por fraude a él y la médica cómplice, además de poner en jaque su matrimonio con Andrea Frigerio, que por lo que se insinúa ya le ha perdonado algunas indiscreciones.

Pero todo tiene solución en el mundo de la ex SIDE, y en este caso es hacer la vista gorda a todo este carpetazo a cambio de un favor nada pequeño, llevar en cada viaje a España una valija de contenido misterioso, lo que resulta bastante preocupante más allá de que este jefe de servicios asegure que nadie lo molestará ni en la salida de Buenos Aires ni en la llegada a Madrid.

Una cualidad de esta película de Martino Zaidelis es que todo se narra de manera rápida en los primeros minutos, lo que genera un clima de tensión progresiva a medida que todo se complica viaje a viaje. Pronto el piloto está metido en una intriga que lo amenaza a todo nivel, mientras la estratagema de los servicios parece dominar a casi toda la aerolínea y ser inmune a toda estrategia de escape. Lamentablemente, promediando la mitad del film, cuando la tensión esta en su punto máximo, el guión no encuentra la manera de seguir el asunto con la misma eficacia; corta el hilo narrativo y hace avanzar la acción varios meses poniendo a Francella en el centro de un improbable juicio entre agencias del gobierno y la Justicia. A partir de ahí la película, aunque no se desmorone del todo, pues sigue teniendo buenas escenas policiales, ya no es lo misma, y todo apunta a un desenlace poco convincente.