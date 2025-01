Lionel Scaloni se refirió a la actualidad del país: "Quiero que al que esté sentado ahí lo apoyemos"

El técnico de la selección argentina prefirió no entrar en polémicas y dejó en claro su postura: "Sería un atrevido si opino de política porque no sé".

"Lo que quiero es que el país esté bien. Y soy un ignorante en el tema, porque no tengo ni idea, y sería un atrevido si opino de política porque no sé. Lo que quiero es que el que esté sentado ahí lo apoyemos , porque es nuestro presidente, y hasta el último día que esté. Eso es lo más importante", concluyó el entrenador en diálogo con DSports.

Si bien explicó que pasa la mayor parte del año en España, el técnico aseguró que se mantiene al tanto de lo que pasa en el país, ya que su suegro quien le envía noticias y recortes. Igualmente, dejó en claro que prefiere enfocarse en lo que realmente le interesa, dejando de lado cualquier análisis político.

Scaloni y el fútbol argentino: "Está bravo. Es una buena prueba"

En otro pasaje de la entrevista, Scaloni se refirió a Leandro Paredes, uno de los principales referentes que tiene el conjunto albiceleste, y su posible vuelta a Boca. "A Leo Paredes lo aprecio como un hermano más que como un hijo, porque no hay tanta diferencia de edad. Nosotros no nos metemos en esas decisiones, valoramos cómo juegan más allá del club en el que estén", señaló.

Además, le subió el precio a la liga local, y volvió a dejar en claro que los jugadores que jueguen dentro del país siguen estando en su consideración: "Hoy en día el que vuelve al fútbol argentino lo hace para competir. Antes uno volvía para retirarse, pero ahora está bravo. Es una buena prueba".

Por último, recordó por qué no volvió a la Argentina cuando tuvo la posibilidad: "En 2006/2007, Sebastián Verón me escribió para volver a Estudiantes y llegué a hablar con Sabella, pero no la sentía. No estaba bien y sentía que no iba a rendir como la gente esperaba. No quería que tuvieran un mal recuerdo de mí".