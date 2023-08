Gobierno suspendió las exportaciones de carne por 15 días

"El sector industrial confirmó que si hay suspensión de exportaciones va a haber suspensión de personal por 15 días. Esto no solo va a generar el mal humor de la sociedad que hay hoy sino desocupación. Que no exporten no significa que los precios de mercado interno vayan a modificarse", expresó Miguel Schiariti, Presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) en diálogo con Ámbito.